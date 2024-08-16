https://ria.ru/20240816/shtraf-1966694617.html

Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 16.08.2024

Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Хорошёвский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за нарушение закона о деятельности... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:06

2024-08-16T21:06

2024-08-16T21:06

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хорошёвский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мунтяну* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол составлен из-за неподанной иностранным агентом отчетности о его деятельности в уполномоченный орган, как того требует российское законодательство. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины. Ранее Мунтяна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей маркировки. Кроме этого, на аналогичную сумму его наказали за дискредитацию армии России. Также в отношении Мунтяна* возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Его объявили в розыск в декабре прошлого года и заочно арестовали. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы. Mr. Freeman - один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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https://ria.ru/20240613/shtraf-1952554970.html

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, москва, украина, youtube