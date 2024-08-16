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Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 16.08.2024
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21:06 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/shtraf-1966694617.html
Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 16.08.2024
Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Хорошёвский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за нарушение закона о деятельности... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:06
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хорошёвский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мунтяну* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол составлен из-за неподанной иностранным агентом отчетности о его деятельности в уполномоченный орган, как того требует российское законодательство. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины. Ранее Мунтяна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей маркировки. Кроме этого, на аналогичную сумму его наказали за дискредитацию армии России. Также в отношении Мунтяна* возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Его объявили в розыск в декабре прошлого года и заочно арестовали. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы. Mr. Freeman - один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240621/gordeeva-1954510890.html
https://ria.ru/20240613/shtraf-1952554970.html
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Технологии, Россия, Москва, Украина, YouTube
Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал создателя мультфильма Mr. Freeman Мунтяна на 40 тысяч рублей

CC BY-SA 2.0 / Greenmoon / Выступление на Adobe Creative FutureПавел Андреевич Мунтян* (признан иноагентом)
Павел Андреевич Мунтян* (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Greenmoon / Выступление на Adobe Creative Future
Павел Андреевич Мунтян* (признан иноагентом) . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Хорошёвский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мунтяну* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
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Протокол составлен из-за неподанной иностранным агентом отчетности о его деятельности в уполномоченный орган, как того требует российское законодательство.
В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.
Ранее Мунтяна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей маркировки.
Кроме этого, на аналогичную сумму его наказали за дискредитацию армии России.
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Также в отношении Мунтяна* возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Его объявили в розыск в декабре прошлого года и заочно арестовали.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы.
Mr. Freeman - один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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