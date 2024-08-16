https://ria.ru/20240816/shebekino-1966689301.html

Шебекинцам предложили уехать в ПВР или получить выплаты на жилье

Шебекинцам предложили уехать в ПВР или получить выплаты на жилье - РИА Новости, 16.08.2024

Шебекинцам предложили уехать в ПВР или получить выплаты на жилье

Жители части Шебекино и нескольких сел в Белгородской области могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье, мера вводится на 3 месяца, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:17

2024-08-16T20:17

2024-08-16T20:17

специальная военная операция на украине

общество

жилье

шебекино

белгородская область

муром

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Жители части Шебекино и нескольких сел в Белгородской области могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье, мера вводится на 3 месяца, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мера вводится в части города Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка, в Белгородском районе (села Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутор Церковный), в Грайворонском округе (села Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка), в Краснояружском районе (Вязовое, Репяховка и Графовка). "В этих населенных пунктах для тех жителей, которые не хотят оставаться, боятся и хотят временно уехать, мы вводим следующую меру поддержки: они могут или переехать в пункты временного размещения, или получить частичную компенсацию за аренду жилья: 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей для многодетной семьи. Эту меру поддержки вводим на 3 месяца и надеемся, что за этот период обстановка в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240816/gladkov-1966686064.html

шебекино

белгородская область

муром

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, шебекино, белгородская область, муром, вячеслав гладков