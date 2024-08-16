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Шебекинцам предложили уехать в ПВР или получить выплаты на жилье - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:17 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/shebekino-1966689301.html
Шебекинцам предложили уехать в ПВР или получить выплаты на жилье
Шебекинцам предложили уехать в ПВР или получить выплаты на жилье - РИА Новости, 16.08.2024
Шебекинцам предложили уехать в ПВР или получить выплаты на жилье
Жители части Шебекино и нескольких сел в Белгородской области могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье, мера вводится на 3 месяца, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:17
2024-08-16T20:17
специальная военная операция на украине
общество
жилье
шебекино
белгородская область
муром
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Жители части Шебекино и нескольких сел в Белгородской области могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье, мера вводится на 3 месяца, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мера вводится в части города Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка, в Белгородском районе (села Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутор Церковный), в Грайворонском округе (села Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка), в Краснояружском районе (Вязовое, Репяховка и Графовка). "В этих населенных пунктах для тех жителей, которые не хотят оставаться, боятся и хотят временно уехать, мы вводим следующую меру поддержки: они могут или переехать в пункты временного размещения, или получить частичную компенсацию за аренду жилья: 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей для многодетной семьи. Эту меру поддержки вводим на 3 месяца и надеемся, что за этот период обстановка в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240816/gladkov-1966686064.html
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общество, жилье, шебекино, белгородская область, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Жилье, Шебекино, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков
Шебекинцам предложили уехать в ПВР или получить выплаты на жилье

Гладков: жители части Шебекино могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Жители части Шебекино и нескольких сел в Белгородской области могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье, мера вводится на 3 месяца, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мера вводится в части города Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка, в Белгородском районе (села Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутор Церковный), в Грайворонском округе (села Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка), в Краснояружском районе (Вязовое, Репяховка и Графовка).
«
"В этих населенных пунктах для тех жителей, которые не хотят оставаться, боятся и хотят временно уехать, мы вводим следующую меру поддержки: они могут или переехать в пункты временного размещения, или получить частичную компенсацию за аренду жилья: 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей для многодетной семьи. Эту меру поддержки вводим на 3 месяца и надеемся, что за этот период обстановка в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖильеШебекиноБелгородская областьМуромВячеслав Гладков
 
 
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