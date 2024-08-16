https://ria.ru/20240816/shebekino-1966635421.html

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось - РИА Новости, 16.08.2024

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось

Число пострадавших в результате двух украинских обстрелов города Шебекино увеличилось до трех, ранены еще два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:35

2024-08-16T16:35

2024-08-16T16:38

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате двух украинских обстрелов города Шебекино увеличилось до трех, ранены еще два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее в пятницу губернатор информировал, что город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ."Количество пострадавших после двух обстрелов города Шебекино увеличилось. Мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается. Также в результате сброса взрывного устройства с БПЛА ранен житель города. Пострадавший с осколочным ранением локтевого сустава самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания всей необходимой медицинской помощи он отпущен домой", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате атаки посечен фасад торгового объекта. После предыдущих двух обстрелов выявлены повреждения в одной из квартир МКД и грузовом автомобиле."В результате последнего обстрела на территории одного частного домовладения выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. На территории ещё одного домовладения посечено ограждение. Есть обрывы на линии электропередачи — без света временно остаётся часть города", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, происшествия, белгород