Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось
Гладков: число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 3
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате двух украинских обстрелов города Шебекино увеличилось до трех, ранены еще два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в пятницу губернатор информировал, что город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.
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"Количество пострадавших после двух обстрелов города Шебекино увеличилось. Мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается. Также в результате сброса взрывного устройства с БПЛА ранен житель города. Пострадавший с осколочным ранением локтевого сустава самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания всей необходимой медицинской помощи он отпущен домой", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате атаки посечен фасад торгового объекта. После предыдущих двух обстрелов выявлены повреждения в одной из квартир МКД и грузовом автомобиле.
"В результате последнего обстрела на территории одного частного домовладения выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. На территории ещё одного домовладения посечено ограждение. Есть обрывы на линии электропередачи — без света временно остаётся часть города", - уточнил глава региона.
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