Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 16.08.2024 (обновлено: 16:38 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/shebekino-1966635421.html
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось - РИА Новости, 16.08.2024
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось
Число пострадавших в результате двух украинских обстрелов города Шебекино увеличилось до трех, ранены еще два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:35
2024-08-16T16:38
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
происшествия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965704982_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_e30f2d0a72940d6e54964284cccc51b7.jpg
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате двух украинских обстрелов города Шебекино увеличилось до трех, ранены еще два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее в пятницу губернатор информировал, что город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ."Количество пострадавших после двух обстрелов города Шебекино увеличилось. Мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается. Также в результате сброса взрывного устройства с БПЛА ранен житель города. Пострадавший с осколочным ранением локтевого сустава самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания всей необходимой медицинской помощи он отпущен домой", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате атаки посечен фасад торгового объекта. После предыдущих двух обстрелов выявлены повреждения в одной из квартир МКД и грузовом автомобиле."В результате последнего обстрела на территории одного частного домовладения выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. На территории ещё одного домовладения посечено ограждение. Есть обрывы на линии электропередачи — без света временно остаётся часть города", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
шебекино
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965704982_52:0:1229:883_1920x0_80_0_0_0755b9ce60a1d660a28c84a41d7e8e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгород
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось

Гладков: число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 3

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате двух украинских обстрелов города Шебекино увеличилось до трех, ранены еще два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в пятницу губернатор информировал, что город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.
«
"Количество пострадавших после двух обстрелов города Шебекино увеличилось. Мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается. Также в результате сброса взрывного устройства с БПЛА ранен житель города. Пострадавший с осколочным ранением локтевого сустава самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания всей необходимой медицинской помощи он отпущен домой", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате атаки посечен фасад торгового объекта. После предыдущих двух обстрелов выявлены повреждения в одной из квартир МКД и грузовом автомобиле.
"В результате последнего обстрела на территории одного частного домовладения выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. На территории ещё одного домовладения посечено ограждение. Есть обрывы на линии электропередачи — без света временно остаётся часть города", - уточнил глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала