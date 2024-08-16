https://ria.ru/20240816/shebekino-1966507962.html

В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024

В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T01:51

2024-08-16T01:51

2024-08-16T01:51

специальная военная операция на украине

белгород

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/opasnost-1952311704.html

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