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Суперфиналы чемпионатов России по шахматам проходят в Алтайском крае - РИА Новости, 16.08.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
18:01 16.08.2024 (обновлено: 18:10 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/shakhmaty-1966663230.html
Суперфиналы чемпионатов России по шахматам проходят в Алтайском крае
Суперфиналы чемпионатов России по шахматам проходят в Алтайском крае - РИА Новости, 16.08.2024
Суперфиналы чемпионатов России по шахматам проходят в Алтайском крае
Суперфиналы чемпионатов России по шахматам впервые проходят в Алтайском крае, участников и гостей поприветствовал губернатор региона Виктор Томенко, сообщает... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:01
2024-08-16T18:10
алтайский край
барнаул
виктор томенко
александр ткачев
наталья кувшинова
шахматы
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БАРНАУЛ, 16 авг – РИА Новости. Суперфиналы чемпионатов России по шахматам впервые проходят в Алтайском крае, участников и гостей поприветствовал губернатор региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня, 16 августа, в Барнауле состоялось торжественное открытие суперфиналов чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин. Участников турнира приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко", - говорится в сообщении Уточняется, что участников соревнований также поприветствовали исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, сенатор РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат Алтайского края Наталья Кувшинова, президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов. "Шахматы — целый мир, которому некоторые люди посвящают всю жизнь. У нас в Алтайском крае годами складывались шахматные традиции, а в этом году нам доверили проведение состязаний на высоком уровне — суперфиналов чемпионата России. В Барнауле собрались лучшие из лучших. Желаю всем получить удовольствие от участия в чемпионате и, конечно, познакомиться с нашим гостеприимным краем поближе", – с такими словами Томенко обратился к гостям и участникам шахматных суперфиналов. Отмечается, что Алтайский край принимает шахматные соревнования столь высокого уровня впервые, причем в юбилейный для Федерации шахмат России год – 100-летия со дня образования. До этого самым большим шахматным событием в истории региона был полуфинал РСФСР 1988 года, более четверти века назад. "В завершении церемонии состоялось подписание соглашения между правительством Алтайского края и Общероссийской общественной организацией "Федерация шахмат России" о сотрудничестве в сфере развития и популяризации шахмат на территории Алтайского края. Документ скрепили подписями губернатор края Виктор Томенко и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Виктор Томенко выразил уверенность в том, что соглашение будет хорошим подспорьем и стимулом для еще более интенсивного развития шахматного движения в крае", - сообщает пресс-служба. В ходе церемонии открытия было отмечено, что Алтайский край сейчас является одним из ведущих центров развития шахмат в стране. В крае разработана, утверждена и реализуется целевая программа развития шахмат. Создана мощная инфраструктура, объединяющая 31 шахматный клуб, включая современный краевой клуб в центре Барнаула и пять его филиалов в городах и селах региона. Развивается проект "Шахматы в школах", к которому подключились свыше 300 школ в более чем 60 городах и селах. Кроме того, в 2024 году по инициативе Федерации в крае открылся первый в России детский оздоровительный лагерь с шахматным профилем, уже прошли первые две смены.
https://ria.ru/20240810/festival-1965412844.html
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барнаул, виктор томенко, александр ткачев, наталья кувшинова, шахматы
Алтайский край, Барнаул, Виктор Томенко, Александр Ткачев, Наталья Кувшинова, Шахматы

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам проходят в Алтайском крае

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяСуперфиналы чемпионатов России по шахматам проходят в Алтайском крае
Суперфиналы чемпионатов России по шахматам проходят в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Суперфиналы чемпионатов России по шахматам проходят в Алтайском крае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 16 авг – РИА Новости. Суперфиналы чемпионатов России по шахматам впервые проходят в Алтайском крае, участников и гостей поприветствовал губернатор региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня, 16 августа, в Барнауле состоялось торжественное открытие суперфиналов чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин. Участников турнира приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко", - говорится в сообщении
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Уточняется, что участников соревнований также поприветствовали исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, сенатор РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат Алтайского края Наталья Кувшинова, президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов.
"Шахматы — целый мир, которому некоторые люди посвящают всю жизнь. У нас в Алтайском крае годами складывались шахматные традиции, а в этом году нам доверили проведение состязаний на высоком уровне — суперфиналов чемпионата России. В Барнауле собрались лучшие из лучших. Желаю всем получить удовольствие от участия в чемпионате и, конечно, познакомиться с нашим гостеприимным краем поближе", – с такими словами Томенко обратился к гостям и участникам шахматных суперфиналов.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяИсполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Отмечается, что Алтайский край принимает шахматные соревнования столь высокого уровня впервые, причем в юбилейный для Федерации шахмат России год – 100-летия со дня образования. До этого самым большим шахматным событием в истории региона был полуфинал РСФСР 1988 года, более четверти века назад.
"В завершении церемонии состоялось подписание соглашения между правительством Алтайского края и Общероссийской общественной организацией "Федерация шахмат России" о сотрудничестве в сфере развития и популяризации шахмат на территории Алтайского края. Документ скрепили подписями губернатор края Виктор Томенко и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Виктор Томенко выразил уверенность в том, что соглашение будет хорошим подспорьем и стимулом для еще более интенсивного развития шахматного движения в крае", - сообщает пресс-служба.
В ходе церемонии открытия было отмечено, что Алтайский край сейчас является одним из ведущих центров развития шахмат в стране. В крае разработана, утверждена и реализуется целевая программа развития шахмат. Создана мощная инфраструктура, объединяющая 31 шахматный клуб, включая современный краевой клуб в центре Барнаула и пять его филиалов в городах и селах региона. Развивается проект "Шахматы в школах", к которому подключились свыше 300 школ в более чем 60 городах и селах. Кроме того, в 2024 году по инициативе Федерации в крае открылся первый в России детский оздоровительный лагерь с шахматным профилем, уже прошли первые две смены.
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