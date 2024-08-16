https://ria.ru/20240816/sevastopol-1966510801.html

В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников

В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 16.08.2024

В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников

Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, над акваторией Черного моря уничтожены три беспилотника, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T02:57

2024-08-16T02:57

2024-08-16T02:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, над акваторией Черного моря уничтожены три беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе силы ПВО и ЧФ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три БПЛА", — говорится в сообщении.По информации спасателей, гражданские объекты в городе не пострадали.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.

https://ria.ru/20240815/ssha-1966494018.html

севастополь

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вооруженные силы украины, севастополь, михаил развожаев