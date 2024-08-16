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В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:57 16.08.2024 (обновлено: 02:59 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/sevastopol-1966510801.html
В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников
В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 16.08.2024
В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников
Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, над акваторией Черного моря уничтожены три беспилотника, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T02:57
2024-08-16T02:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, над акваторией Черного моря уничтожены три беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе силы ПВО и ЧФ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три БПЛА", — говорится в сообщении.По информации спасателей, гражданские объекты в городе не пострадали.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
https://ria.ru/20240815/ssha-1966494018.html
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вооруженные силы украины, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников

Развожаев: силы ПВО и ЧФ отразили атаку БПЛА ВСУ на Севастополь

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, над акваторией Черного моря уничтожены три беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"В Севастополе силы ПВО и ЧФ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три БПЛА", — говорится в сообщении.
По информации спасателей, гражданские объекты в городе не пострадали.
ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
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Вчера, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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