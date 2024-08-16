https://ria.ru/20240816/sberezheniya-1966693384.html

Турция опровергла сообщения Израиля о сбережениях Хании

Турция опровергла сообщения Израиля о сбережениях Хании - РИА Новости, 16.08.2024

Турция опровергла сообщения Израиля о сбережениях Хании

Администрация президента Турции опровергла сообщения официального Израиля о якобы хранящихся в банках республики сбережениях убитого экс-главы политбюро ХАМАС... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:53

2024-08-16T20:53

2024-08-16T20:53

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АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения официального Израиля о якобы хранящихся в банках республики сбережениях убитого экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в размере трех миллиардов долларов. "Утверждение министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, опубликованное им на своей странице в социальной сети, о том, что "президент Эрдоган отказался перевести сыновьям Хании состояние Исмаила Хании в размере около 3 миллиардов долларов в турецких банках", не соответствует действительности", - сообщил центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. В заявлении подчеркивается отсутствие у Хании, "погибшего в Иране в результате израильского покушения", каких-либо сбережений в турецких банках. "Президент нашей страны (Турции - ред.) Реджеп Тайип Эрдоган принял сыновей Хании Абдуселама и Хеммама и выразил соболезнования в связи с мученической смертью Хании. Во время приема вопрос, подобный тому, о котором заявил министр иностранных дел Израиля Кац, никогда не стоял на повестке дня", - отмечает центр. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html

https://ria.ru/20240810/erdogan-1965438793.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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