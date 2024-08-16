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Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 16.08.2024 (обновлено: 18:46 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/sapery-1966663778.html
Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью
Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью - РИА Новости, 16.08.2024
Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью
Расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие" закрыли проходы к приграничью Курской области, заминировав районы скопления украинских... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:02
2024-08-16T18:46
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие" закрыли проходы к приграничью Курской области, заминировав районы скопления украинских подразделений в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны.&quot;Расчеты инженерных систем дистанционного минирования &quot;Земледелие&quot; провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области&quot;, — отметили в ведомстве.Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки "Север". &quot;За пять минут мы отстрелялись, &quot;машинка&quot; сама наводится, все в автоматическом режиме компьютер производит расчеты, делает топопривязку к местности&quot;, — приводит слова военнослужащего инженерного подразделения ведомство.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240816/yakushev-1966608530.html
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Боевая работа расчета инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие"
Кадры боевой работы расчета инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки «Север»
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сумская область, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью

Саперы дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью под Сумами

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие" закрыли проходы к приграничью Курской области, заминировав районы скопления украинских подразделений в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны.
«

"Расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие" провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области", — отметили в ведомстве.

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки "Север".
«

"За пять минут мы отстрелялись, "машинка" сама наводится, все в автоматическом режиме компьютер производит расчеты, делает топопривязку к местности", — приводит слова военнослужащего инженерного подразделения ведомство.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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