https://ria.ru/20240816/samokhodka-1966515429.html
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку - РИА Новости, 16.08.2024
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку
Подразделение гвардейского артиллерийского полка Ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:06
2024-08-16T05:06
2024-08-16T05:06
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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Подразделение гвардейского артиллерийского полка Ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую самоходную артиллерийскую установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников нанес огневое поражение по переданным воздушной разведкой координатам и уничтожил замаскированное на расстоянии около 10 километров от Днепра вглубь фронта самоходное орудие украинской армии. После попадания у вражеской САУ сдетонировал и взорвался боекомплект, что привело к ее полному уничтожению", - сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, выполняют поставленные боевые задачи и ежедневно уничтожают десятки военнослужащих ВСУ и технику различного назначения на Днепровском рубеже в Херсонской области.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку
Артиллеристы-десантники уничтожили украинскую самоходку на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Подразделение гвардейского артиллерийского полка Ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую самоходную артиллерийскую установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников нанес огневое поражение по переданным воздушной разведкой координатам и уничтожил замаскированное на расстоянии около 10 километров от Днепра вглубь фронта самоходное орудие украинской армии. После попадания у вражеской САУ сдетонировал и взорвался боекомплект, что привело к ее полному уничтожению", - сообщили в оборонном ведомстве.
После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.
Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, выполняют поставленные боевые задачи и ежедневно уничтожают десятки военнослужащих ВСУ
и технику различного назначения на Днепровском рубеже в Херсонской области
.