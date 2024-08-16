https://ria.ru/20240816/samokhodka-1966515429.html

Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку

Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку - РИА Новости, 16.08.2024

Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку

Подразделение гвардейского артиллерийского полка Ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T05:06

2024-08-16T05:06

2024-08-16T05:06

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Подразделение гвардейского артиллерийского полка Ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую самоходную артиллерийскую установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников нанес огневое поражение по переданным воздушной разведкой координатам и уничтожил замаскированное на расстоянии около 10 километров от Днепра вглубь фронта самоходное орудие украинской армии. После попадания у вражеской САУ сдетонировал и взорвался боекомплект, что привело к ее полному уничтожению", - сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, выполняют поставленные боевые задачи и ежедневно уничтожают десятки военнослужащих ВСУ и технику различного назначения на Днепровском рубеже в Херсонской области.

https://ria.ru/20240816/dnepr-1966515317.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины