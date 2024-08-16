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Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/samokhodka-1966515429.html
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку - РИА Новости, 16.08.2024
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку
Подразделение гвардейского артиллерийского полка Ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:06
2024-08-16T05:06
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Подразделение гвардейского артиллерийского полка Ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую самоходную артиллерийскую установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников нанес огневое поражение по переданным воздушной разведкой координатам и уничтожил замаскированное на расстоянии около 10 километров от Днепра вглубь фронта самоходное орудие украинской армии. После попадания у вражеской САУ сдетонировал и взорвался боекомплект, что привело к ее полному уничтожению", - сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, выполняют поставленные боевые задачи и ежедневно уничтожают десятки военнослужащих ВСУ и технику различного назначения на Днепровском рубеже в Херсонской области.
https://ria.ru/20240816/dnepr-1966515317.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра украинскую самоходку

Артиллеристы-десантники уничтожили украинскую самоходку на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Подразделение гвардейского артиллерийского полка Ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую самоходную артиллерийскую установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников нанес огневое поражение по переданным воздушной разведкой координатам и уничтожил замаскированное на расстоянии около 10 километров от Днепра вглубь фронта самоходное орудие украинской армии. После попадания у вражеской САУ сдетонировал и взорвался боекомплект, что привело к ее полному уничтожению", - сообщили в оборонном ведомстве.
После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.
Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, выполняют поставленные боевые задачи и ежедневно уничтожают десятки военнослужащих ВСУ и технику различного назначения на Днепровском рубеже в Херсонской области.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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