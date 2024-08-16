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Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов - РИА Новости, 16.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
03:42 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/sakhalin-1966512951.html
Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов
Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов - РИА Новости, 16.08.2024
Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов
Сахалин передал островным военным в зоне СВО очередную партию беспилотников и другого оборудования, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T03:42
2024-08-16T03:42
надежные люди
сахалинская область
донецкая народная республика
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Сахалин передал островным военным в зоне СВО очередную партию беспилотников и другого оборудования, сообщает правительство региона. "Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик на территории Донецкой Народной Республики передал начальнику штаба 68-го армейского корпуса Евгению Журавлеву партию беспилотных летательных аппаратов, мобильных генераторов и другого специального оборудования, а также лекарства и перевязочные материалы", - говорится в сообщении властей. По информации пресс-службы правительства, масштабную работу по оказанию помощи армии власти региона проводят с 2022 года. В зону спецоперации в адрес 68-го армейского корпуса регулярно отправляются крупные партии специального оборудования и снаряжения. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в регионе запущен проект "Сопричастность". В его рамках бойцы, призванные из Сахалинской области, получают адресные посылки от своих родственников. "Считаю, что поддержка армии – это наш долг. Поэтому мы будем и впредь по согласованию с командованием направлять сахалинцам и курильчанам, которые сражаются в зоне специальной военной операции, самые необходимые грузы. Уверен, наше оборудование сохранит жизнь и здоровье бойцов, поможет им более эффективно бить врага. Победа будет за нами!" – цитирует пресс-служба Белика.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965264609.html
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сахалинская область, донецкая народная республика, валерий лимаренко
Надежные люди, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Валерий Лимаренко
Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов

Сахалин направил участникам СВО партию БПЛА и мобильных генераторов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Сахалин передал островным военным в зоне СВО очередную партию беспилотников и другого оборудования, сообщает правительство региона.
«
"Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик на территории Донецкой Народной Республики передал начальнику штаба 68-го армейского корпуса Евгению Журавлеву партию беспилотных летательных аппаратов, мобильных генераторов и другого специального оборудования, а также лекарства и перевязочные материалы", - говорится в сообщении властей.
Бойцам мотострелкового взвода из белгородского Старого Оскола передали радиостанции и тепловизорный прицел - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Радиостанции и тепловизорный прицел передали из Старого Оскола в зону СВО
9 августа, 18:03
По информации пресс-службы правительства, масштабную работу по оказанию помощи армии власти региона проводят с 2022 года. В зону спецоперации в адрес 68-го армейского корпуса регулярно отправляются крупные партии специального оборудования и снаряжения. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в регионе запущен проект "Сопричастность". В его рамках бойцы, призванные из Сахалинской области, получают адресные посылки от своих родственников.
"Считаю, что поддержка армии – это наш долг. Поэтому мы будем и впредь по согласованию с командованием направлять сахалинцам и курильчанам, которые сражаются в зоне специальной военной операции, самые необходимые грузы. Уверен, наше оборудование сохранит жизнь и здоровье бойцов, поможет им более эффективно бить врага. Победа будет за нами!" – цитирует пресс-служба Белика.
Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО
13 августа, 13:29
 
Надежные людиСахалинская областьДонецкая Народная РеспубликаВалерий Лимаренко
 
 
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