Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов
Сахалин направил участникам СВО партию БПЛА и мобильных генераторов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Сахалин передал островным военным в зоне СВО очередную партию беспилотников и другого оборудования, сообщает правительство региона.
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"Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик на территории Донецкой Народной Республики передал начальнику штаба 68-го армейского корпуса Евгению Журавлеву партию беспилотных летательных аппаратов, мобильных генераторов и другого специального оборудования, а также лекарства и перевязочные материалы", - говорится в сообщении властей.
По информации пресс-службы правительства, масштабную работу по оказанию помощи армии власти региона проводят с 2022 года. В зону спецоперации в адрес 68-го армейского корпуса регулярно отправляются крупные партии специального оборудования и снаряжения. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в регионе запущен проект "Сопричастность". В его рамках бойцы, призванные из Сахалинской области, получают адресные посылки от своих родственников.
"Считаю, что поддержка армии – это наш долг. Поэтому мы будем и впредь по согласованию с командованием направлять сахалинцам и курильчанам, которые сражаются в зоне специальной военной операции, самые необходимые грузы. Уверен, наше оборудование сохранит жизнь и здоровье бойцов, поможет им более эффективно бить врага. Победа будет за нами!" – цитирует пресс-служба Белика.