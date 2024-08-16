https://ria.ru/20240816/sakhalin-1966512951.html

Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов

Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов - РИА Новости, 16.08.2024

Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов

Сахалин передал островным военным в зоне СВО очередную партию беспилотников и другого оборудования, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T03:42

2024-08-16T03:42

2024-08-16T03:42

надежные люди

сахалинская область

донецкая народная республика

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Сахалин передал островным военным в зоне СВО очередную партию беспилотников и другого оборудования, сообщает правительство региона. "Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик на территории Донецкой Народной Республики передал начальнику штаба 68-го армейского корпуса Евгению Журавлеву партию беспилотных летательных аппаратов, мобильных генераторов и другого специального оборудования, а также лекарства и перевязочные материалы", - говорится в сообщении властей. По информации пресс-службы правительства, масштабную работу по оказанию помощи армии власти региона проводят с 2022 года. В зону спецоперации в адрес 68-го армейского корпуса регулярно отправляются крупные партии специального оборудования и снаряжения. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в регионе запущен проект "Сопричастность". В его рамках бойцы, призванные из Сахалинской области, получают адресные посылки от своих родственников. "Считаю, что поддержка армии – это наш долг. Поэтому мы будем и впредь по согласованию с командованием направлять сахалинцам и курильчанам, которые сражаются в зоне специальной военной операции, самые необходимые грузы. Уверен, наше оборудование сохранит жизнь и здоровье бойцов, поможет им более эффективно бить врага. Победа будет за нами!" – цитирует пресс-служба Белика.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965264609.html

https://ria.ru/20240813/pomosch-1965911352.html

сахалинская область

донецкая народная республика

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сахалинская область, донецкая народная республика, валерий лимаренко