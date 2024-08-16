https://ria.ru/20240816/rospotrebnadzor-1966564917.html

В России нашли подходящую для профилактики оспы обезьян вакцину

В России нашли подходящую для профилактики оспы обезьян вакцину - РИА Новости, 16.08.2024

В России нашли подходящую для профилактики оспы обезьян вакцину

Подходящая для профилактики оспы обезьян вакцина есть в наличии в Федеральном бюджетном учреждении науки "Государственный научный центр вирусологии и... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:07

2024-08-16T12:07

2024-08-16T12:07

общество

россия

тедрос адханом гебрейесус

александр гинцбург

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подходящая для профилактики оспы обезьян вакцина есть в наличии в Федеральном бюджетном учреждении науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. "В 2022 году ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрирована вакцина четвертого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак", являющаяся технологически передовым препаратом мирового уровня. Данная вакцина предназначена, в том числе, для профилактики оспы обезьян, которая относится к роду ортопоксвирусов", - рассказали в ведомстве журналистам. Разработка вакцины "ОртопоксВак" стартовала в 2009 году и прошла все необходимые этапы. В октябре 2022 года получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). "ОртопоксВак" - вакцина на основе ослабленного живого вируса осповакцины. Новый препарат получен путём последовательного "выключения" шести генов вирулентности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности, добавили в Роспотребнадзоре. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена, её доклинические испытания могут занять 6-7 месяцев.

https://ria.ru/20230915/ospa-1896448729.html

https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html

https://ria.ru/20240815/shvetsija-1966479159.html

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общество, россия, тедрос адханом гебрейесус, александр гинцбург