https://ria.ru/20240816/rospotrebnadzor-1966518145.html
Роспотребнадзор не выявил в новых регионах вспышки острой кишечной инфекции
Роспотребнадзор не выявил в новых регионах вспышки острой кишечной инфекции - РИА Новости, 16.08.2024
Роспотребнадзор не выявил в новых регионах вспышки острой кишечной инфекции
Эпидемиологическая обстановка по острым кишечным инфекциям в новых регионах России стабильная и контролируемая, вспышки заболевания не зарегистрировано, заявили РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:33
2024-08-16T06:33
2024-08-16T06:33
россия
херсон
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по острым кишечным инфекциям в новых регионах России стабильная и контролируемая, вспышки заболевания не зарегистрировано, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре.Ранее в пророссийском подполье подконтрольного ВСУ Херсона сообщили, что специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики заболеваний обнаружили в местной питьевой воде уровень содержания сальмонеллы, колифагов и колиморфных бактерий в разы превышает предельно допустимую норму. Основной причиной превышения допустимого уровня болезнетворных бактерий в питьевой воде, по мнению подпольщика, является бесконтрольное поступление в реку Днепр неочищенных сточных вод из-за неисправности специальных очистных сооружений."Эпидемиологическая обстановка по острым кишечным инфекциям стабильная и контролируемая. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях групповой и вспышечной заболеваемости ОКИ в текущем году, в том числе на территориях, прилегающих к левому берегу Днепра, не зарегистрировано", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.Ведомством в южных регионах России принимаются все необходимые меры по оперативному контролю безопасности питьевой воды и воды водоемов."На постоянной основе осуществляется систематический лабораторный контроль качества питьевой воды и воды поверхностных водоемов по микробиологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям", - рассказали в Роспотребнадзоре, уточнив, что доля исследованных проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, не превышает среднемноголетних уровней.
https://ria.ru/20240816/nikopol-1966517882.html
https://ria.ru/20240814/vsu-1966068097.html
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россия, херсон, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины
Россия, Херсон, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины
Роспотребнадзор не выявил в новых регионах вспышки острой кишечной инфекции
Роспотребнадзор: в новых регионах не выявили вспышки острой кишечной инфекции