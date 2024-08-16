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Биография Пьера Ришара

Биография Пьера Ришара - РИА Новости, 16.08.2024

Биография Пьера Ришара

Французский актер, сценарист и режиссер Пьер Ришар (полное имя Пьер-Ришар Морис Леопольд Дефе, Pierre-Richard Maurice Léopold Defays) родился 16 августа 1934... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T02:30

2024-08-16T02:30

2024-08-16T02:30

справки

франция

пьер ришар

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Французский актер, сценарист и режиссер Пьер Ришар (полное имя Пьер-Ришар Морис Леопольд Дефе, Pierre-Richard Maurice Léopold Defays) родился 16 августа 1934 года в Валансьене (департамент Нор, Франция).Воспитывался в семье своего деда, потомка старинного аристократического рода. Решение стать актером привело к разрыву Ришара с семьей. Получил традиционное католическое образование. Учился в средней школе Henri-Wallon, а затем в качестве пансионера в l'institut Notre-Dame. Провел несколько лет в лицее Rollin в Париже. Посещал драматические курсы в центре Шарля Дюллена в Париже, стажировался у режиссера Жана Вилара в Национальном народном театре.Начал свою творческую карьеру в театре под руководством режиссера Антуана Бурсейе.В 1962 году играл в Театре на Елисейских полях в пьесе Бертольда Брехта "В джунглях городов". Был занят в постановках "Стриптиз" и "В открытом море" по пьесам Славомира Мрожека, спектакле "Аромат цветов" Джеймса Сондерса в частном театре Théâtre La Bruyère. У Жана Вилара играл в спектакле "Макбет". С 1996 года играл в театре "Алеф". Со спектаклем "Убийство в Вальпараисо" гастролировал в России, Украине, Белоруссии и других странах. Играл в спектаклях "Пьер и сын" в парижском Théâtre des Variétés (2006). В 2015 году выступал во Франции, Бельгии и Швейцарии с моноспектаклем "Пьер Ришар III". Это спектакль-воспоминание Ришара о его работах в кино и самых забавных случаях на съемках. В 2016 году актер представил постановку в Москве. Одна из последних театральный ролей – "Я здесь, но меня нет" (2024). Параллельно в 1960-х годах Ришар выступал в парижских клубах, в частности в Écluse, Galerie 55, Bobino, где вместе с актером Виктором Лану начал выступать со сценками собственного сочинения.Участвовал в эстрадных телевизионных шоу Жан-Кристофа Аверти, Пьера Коральника и Жака Розье. Именно в тот период зародился один из созданных актером образов – застенчивого и рассеянного недотепы – который позже станет его "визитной карточкой" на экране на долгие годы.В кино дебютировал в 1958 году в эпизодической роли в фильме "Монпарнас 19".В 1968 году французский режиссер Ив Робер снял актера в его первой крупной роли в фильме "Счастливчик Александр". Успех Ришару принесла главная роль в вышедшей в 1972 году авантюрной комедии Ива Робера "Высокий блондин в черном ботинке". В 1974 году последовало ее продолжение – "Возвращение высокого блондина". В 1984 году Ришар снялся у Робера в комедии "Близнец". На протяжении всей кинематографической карьеры Пьер Ришар работал с лучшими французскими режиссерами-комедиографами. В 1974 году он впервые снялся у Клода Зиди в фильме "Он начинает сердиться", а в 1975 году вместе с Джейн Биркин сыграл в его комедии "Не упускай из виду".У Жерара Ури актер играл в картинах "Побег" (1978) и "Укол зонтиком" (1980).В 1976 году вышел фильм Франсиса Вебера "Игрушка" с Пьером Ришаром в главной роли, в которой эксцентричная комедия порой уступала место социальной драме. Сотрудничество с этим режиссером, а затем и с популярным актером Жераром Депардье пришлось на период расцвета творческой биографии Ришара. В эти годы были сняты картины, по сей день пользующиеся любовью зрителей, – "Невезучие" (1981), "Папаши" (1983) и "Беглецы" (1986).В 1980-1990-х годах Ришар снимался в главных ролях в комедиях "Налево от лифта" (1988), "Добро пожаловать на палубу" (1990), "Мечтать не вредно" (1991), "Старая каналья" (1992), "Психи на воле" (1993). Он также сыграл главные роли в драме "Партия в шахматы" (1994) и историческом фильме "Супружеская любовь" (1997).В 1995 году актер снялся в фильме грузинского режиссера Наны Джорджадзе "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара", а в 2000 году в ее фильме "Лето, или 27 украденных поцелуев" он сыграл роль капитана. В 2000-х годах Пьер Ришар снимался в картинах "Без семьи" (2000), "Робинзон Крузо" (2003), "Когда нас не станет" (2004), "Все вместе" (2011), российском сериале "Парижане" (2006), российской киноленте "Продавец игрушек" (2013) и других.В 2015 году после долгого перерыва Пьер Ришар сыграл с Жераром Депардье в короткометражной драме по одноименному рассказу Антона Чехова "Агафья".Среди его работ последних лет – роли в картинах "Трое старых друзей" (2018), "Кроличья лапа" (2019) "Вкус счастья" (2022), "Жанна Дюбари" (2023), "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" (2023), "Патти и гнев Посейдона" (2023).Всего Пьер Ришар снялся в более чем в 70 кинокартинах.При содействии Ива Робера, главы компании "Гевиль", Пьер Ришар снимал собственные фильмы, где выступал как режиссер, сценарист и актер. В 1970 году вышла его комедия "Рассеянный", затем последовали "Злоключения Альфреда" (1972), "Я ничего не знаю, но скажу все" (1973), "Я стеснительный, но я лечусь" (1978), "Это не я, это - он!" (1980), а также "Мечтать не вредно" (1991), "Головой об стену" (1997).В конце 1980-х годов Пьер Ришар основал свою компанию "Фиделин фильм", занимавшуюся производством и прокатом фильмов, а также выпуском пластинок с песнями самого актера.В 1988 году Пьер Ришар снял документальный фильм о легендарном кубинском революционере Эрнесто Че Геваре – "Расскажите мне о Че". Съемки проходили на Кубе. Картина вызвала большой резонанс на фестивале Нового латиноамериканского кино (1988). Актер также написал сценарии к картинам "Рассеянный" (1970), "Он начинает сердиться" (1974), "Психи на воле" (1993), "Головой о стену" (1997) и др., был продюсером комедии "Как снег на голову" (1982).Ришар – автор нескольких книг, в том числе для детей. Среди них – "Маленький блондин в большом парке" (1989), "Как рыба без воды" (2003), " Маленькая блондинка с белой овцой" (2010). В 2015 году вышли мемуары Ришара "Я ничего не знаю, но все скажу". В 2023 году – книга "Воспоминания рассеянного человека". Пьер Ришар занимается виноделием. В 1986 году актер приобрел 20 гектаров виноградников на юге Франции в регионе Лангедок – Руссильон у Средиземного моря. В 2012 году он представил в Петербурге свою коллекцию, насчитывающую девять сортов вин. Пьер Ришар неоднократно посещал Россию. В 1993 году вместе с Жераром Депардье он посетил Неделю французского кино в Москве. В 1999 году участвовал в открытии XXI Московского международного кинофестиваля. В 2003 году был участником первого международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" а Ханты-Мансийске. В 2013 году актер был гостем российского международного кинофестиваля "Меридианы Тихого". Играл в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Мурманске, Владивостоке и др. Творческая карьера Ришара отмечена почетной французской премией "Сезар" (2006). В 1996 году на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) был удостоен звания лучшего актера за роль в фильме "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара". Он также является кавалером национального ордена "За заслуги" (1998) и кавалером Ордена "Почетного легиона" (2016).Пьер Ришар был трижды женат.От первого брака с балериной Гранд-опера Даниэль Минаццоли у актера двое сыновей. Они стали музыкантами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

франция

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, франция, пьер ришар