https://ria.ru/20240816/rasselenie-1966509610.html

В Госдуме предложат ужесточить правила расселения из аварийного жилья

В Госдуме предложат ужесточить правила расселения из аварийного жилья - РИА Новости, 16.08.2024

В Госдуме предложат ужесточить правила расселения из аварийного жилья

В начале осенней сессии в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается установить срок фактического расселения из аварийного жилья до 3 месяцев, также... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T02:09

2024-08-16T02:09

2024-08-16T02:09

владимир кошелев

госдума рф

лдпр

общество

жилье

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В начале осенней сессии в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается установить срок фактического расселения из аварийного жилья до 3 месяцев, также предусматривается уголовная ответственность для чиновников за нарушение новых правил, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). "Уже подготовлен к внесению законопроект, который устанавливает срок фактического расселения из аварийного жилья до 3 месяцев. За нарушение новых правил для чиновников будет предусмотрено наказание, вплоть до уголовной ответственности", - сообщил депутат. Сейчас этот срок выше. Кошелев напомнил, что по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" вышел перечень поручений, который включает задачи по обновлению жилищного фонда, благоустройству, газификации, обновлению парка общественного транспорта, ремонту дорог и многое другое. По его мнению, данная инициатива поможет в реализации национального проекта.

https://realty.ria.ru/20240815/novostrojki-1966390949.html

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владимир кошелев, госдума рф, лдпр, общество, жилье