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Юрист предупредил об изменении расчета оплаты сверхурочной работы - РИА Новости, 16.08.2024
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02:42 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/raschet_oplaty-1966510349.html
Юрист предупредил об изменении расчета оплаты сверхурочной работы
Юрист предупредил об изменении расчета оплаты сверхурочной работы - РИА Новости, 16.08.2024
Юрист предупредил об изменении расчета оплаты сверхурочной работы
С начала сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T02:42
2024-08-16T02:42
россия
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. С начала сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, что приведет к увеличению размера оплаты, рассказал РИА Новости управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев. "Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников", - говорит юрист. Ранее работодатели при расчете оплаты сверхурочной работы учитывали только тарифную часть заработной платы, игнорируя различные надбавки и премии. Новые правила подсчета вступят в силу с 1 сентября 2024 года, уточнил Русяев. "Новый закон предусматривает определенную гибкость для работодателей. Если в локальных нормативных актах или трудовых договорах уже установлен более высокий размер оплаты за сверхурочную работу, работодатель не обязан пересматривать эти условия", - добавил он. Русяев отметил, что новое положение призвано защитить интересы тех работников, которые уже пользуются более выгодными условиями оплаты сверхурочной работы. Работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу, эта обязанность закреплена в статье 152 ТК РФ. Данная норма устанавливает минимальные стандарты оплаты: за первые два часа сверхурочной работы оплата должна производиться не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не менее чем в двойном размер, пояснил юрист. Работник может вместо повышенной оплаты за сверхурочные часы также получить компенсацию в виде отгула. "Работодатель должен получить письменное согласие работника, за исключением ряда случаев, прямо предусмотренных законом", - говорит Русяев, отмечая, что данная практика не распространяется на лишь на некоторые категории граждан, например, беременных женщины или работников в возрасте до 18 лет. При этом, если работник остался на работе по собственной инициативе без явного поручения работодателя, то такой труд не будет считаться сверхурочной работой и не подлежит дополнительной оплате, уточнил юрист.
https://ria.ru/20240731/jurist-1963057725.html
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Юрист предупредил об изменении расчета оплаты сверхурочной работы

Юрист Русяев: в России с сентября изменится расчет оплаты сверхурочной работы

© iStock.com / catalisТрудовая книжка и деньги
Трудовая книжка и деньги - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / catalis
Трудовая книжка и деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. С начала сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, что приведет к увеличению размера оплаты, рассказал РИА Новости управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев.
"Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников", - говорит юрист.
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Ранее работодатели при расчете оплаты сверхурочной работы учитывали только тарифную часть заработной платы, игнорируя различные надбавки и премии. Новые правила подсчета вступят в силу с 1 сентября 2024 года, уточнил Русяев.
"Новый закон предусматривает определенную гибкость для работодателей. Если в локальных нормативных актах или трудовых договорах уже установлен более высокий размер оплаты за сверхурочную работу, работодатель не обязан пересматривать эти условия", - добавил он.
Русяев отметил, что новое положение призвано защитить интересы тех работников, которые уже пользуются более выгодными условиями оплаты сверхурочной работы.
Работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу, эта обязанность закреплена в статье 152 ТК РФ. Данная норма устанавливает минимальные стандарты оплаты: за первые два часа сверхурочной работы оплата должна производиться не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не менее чем в двойном размер, пояснил юрист. Работник может вместо повышенной оплаты за сверхурочные часы также получить компенсацию в виде отгула.
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"Работодатель должен получить письменное согласие работника, за исключением ряда случаев, прямо предусмотренных законом", - говорит Русяев, отмечая, что данная практика не распространяется на лишь на некоторые категории граждан, например, беременных женщины или работников в возрасте до 18 лет.
При этом, если работник остался на работе по собственной инициативе без явного поручения работодателя, то такой труд не будет считаться сверхурочной работой и не подлежит дополнительной оплате, уточнил юрист.
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