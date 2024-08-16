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В Курской области у объекта ТЭК обезвредили американскую ракету - РИА Новости, 16.08.2024
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14:50 16.08.2024 (обновлено: 14:57 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/raketa-1966609249.html
В Курской области у объекта ТЭК обезвредили американскую ракету
В Курской области у объекта ТЭК обезвредили американскую ракету - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области у объекта ТЭК обезвредили американскую ракету
Пиротехники МЧС России обезвредили ракету, предположительно, производства США вблизи территории объекта энергетического комплекса Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:50
2024-08-16T14:57
происшествия
россия
курская область
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили ракету, предположительно, производства США вблизи территории объекта энергетического комплекса Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пиротехники сводного отряда МЧС России продолжают работы по уничтожению взрывоопасных предметов на территории Курской области. Сегодня проводились работы по обезвреживанию ракеты предположительно американского производства вблизи территории объекта энергетического комплекса", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пиротехники используют современное оборудование и технику, максимально обеспечивая безопасность личного состава. Отмечается, что в среднем за сутки удается обследовать территорию площадью порядка двух гектаров. Всего спасатели МЧС России обезвредили более 70 опасных предметов. "МЧС России напоминает о том, что при обнаружении подозрительных предметов, нельзя к ним приближаться. Необходимо сообщить о находке по номеру "112", - добавили в ведомстве.
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россия
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происшествия, россия, курская область, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Курская область, США, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области у объекта ТЭК обезвредили американскую ракету

МЧС: в Курской области обезвредили ракету, предположительно, производства США

© МЧС России/TelegramСпециалисты сводного отряда МЧС России обезвредили более 70 взрывоопасных предметов в Курской области
Специалисты сводного отряда МЧС России обезвредили более 70 взрывоопасных предметов в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© МЧС России/Telegram
Специалисты сводного отряда МЧС России обезвредили более 70 взрывоопасных предметов в Курской области
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили ракету, предположительно, производства США вблизи территории объекта энергетического комплекса Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пиротехники сводного отряда МЧС России продолжают работы по уничтожению взрывоопасных предметов на территории Курской области. Сегодня проводились работы по обезвреживанию ракеты предположительно американского производства вблизи территории объекта энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пиротехники используют современное оборудование и технику, максимально обеспечивая безопасность личного состава.
Отмечается, что в среднем за сутки удается обследовать территорию площадью порядка двух гектаров. Всего спасатели МЧС России обезвредили более 70 опасных предметов.
"МЧС России напоминает о том, что при обнаружении подозрительных предметов, нельзя к ним приближаться. Необходимо сообщить о находке по номеру "112", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияКурская областьСШАМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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