https://ria.ru/20240816/raketa-1966609249.html

В Курской области у объекта ТЭК обезвредили американскую ракету

В Курской области у объекта ТЭК обезвредили американскую ракету - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области у объекта ТЭК обезвредили американскую ракету

Пиротехники МЧС России обезвредили ракету, предположительно, производства США вблизи территории объекта энергетического комплекса Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:50

2024-08-16T14:50

2024-08-16T14:57

происшествия

россия

курская область

сша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили ракету, предположительно, производства США вблизи территории объекта энергетического комплекса Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пиротехники сводного отряда МЧС России продолжают работы по уничтожению взрывоопасных предметов на территории Курской области. Сегодня проводились работы по обезвреживанию ракеты предположительно американского производства вблизи территории объекта энергетического комплекса", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пиротехники используют современное оборудование и технику, максимально обеспечивая безопасность личного состава. Отмечается, что в среднем за сутки удается обследовать территорию площадью порядка двух гектаров. Всего спасатели МЧС России обезвредили более 70 опасных предметов. "МЧС России напоминает о том, что при обнаружении подозрительных предметов, нельзя к ним приближаться. Необходимо сообщить о находке по номеру "112", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240626/vodolazy-1955483483.html

россия

курская область

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, курская область, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)