https://ria.ru/20240816/pvo-1966653533.html

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 16.08.2024

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Российская ПВО в пятницу уничтожила еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:21

2024-08-16T17:21

2024-08-16T17:23

безопасность

россия

вооруженные силы украины

белгородская область

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская ПВО в пятницу уничтожила еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Шестнадцатого августа текущего года около 16.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240815/gladkov-1966418065.html

россия

белгородская область

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)