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Туристы рассказали, чем занимаются в дороге чаще всего - РИА Новости, 16.08.2024
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Туризм
 
00:29 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/puteshestviya-1966441726.html
Туристы рассказали, чем занимаются в дороге чаще всего
Туристы рассказали, чем занимаются в дороге чаще всего - РИА Новости, 16.08.2024
Туристы рассказали, чем занимаются в дороге чаще всего
Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, как предпочитают проводить время в дороге. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:29
2024-08-16T00:29
туризм
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отдых в россии
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, как предпочитают проводить время в дороге.Специалисты "Туту" и "Нетологии" провели исследование среди 1440 пользователей и выяснили, что в самолете или поезде 55 процентов из них предпочитают читать книгу или прослушивать ее в аудиоформате.Половина респондентов сказали, что спят, 40 процентов отдыхают иначе – следят за пейзажем за окном.Треть опрошенных в дороге смотрят фильмы и сериалы, 21 процент туристов — разговаривают с попутчиками, десять процентов — слушают подкасты или медитации.Кроме того, путешественники рассказали, что именно предпочитают есть в самолете. Оказалось, что большинство между рыбой и курицей выберут последнюю. Так ответили 59 процентов пользователей. Каждый пятый – 21 процент — предпочитает рыбу, 14 процентов — и то, и то. Остальные объяснили, что отказываются от самолетной еды.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, пассажиры, авиасообщение, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Пассажиры, Авиасообщение, туристы
Туристы рассказали, чем занимаются в дороге чаще всего

Туристы рассказали, что чаще всего в дороге читают, спят или смотрят в окно

© Depositphotos.com / kastoДевушка спит в салоне самолета
Девушка спит в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Depositphotos.com / kasto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, как предпочитают проводить время в дороге.
Специалисты "Туту" и "Нетологии" провели исследование среди 1440 пользователей и выяснили, что в самолете или поезде 55 процентов из них предпочитают читать книгу или прослушивать ее в аудиоформате.
Половина респондентов сказали, что спят, 40 процентов отдыхают иначе – следят за пейзажем за окном.
Треть опрошенных в дороге смотрят фильмы и сериалы, 21 процент туристов — разговаривают с попутчиками, десять процентов — слушают подкасты или медитации.
Кроме того, путешественники рассказали, что именно предпочитают есть в самолете. Оказалось, что большинство между рыбой и курицей выберут последнюю. Так ответили 59 процентов пользователей. Каждый пятый – 21 процент — предпочитает рыбу, 14 процентов — и то, и то. Остальные объяснили, что отказываются от самолетной еды.
Набережная реки Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Вкусная еда, история и развлечения: как отдохнуть в Новосибирске
12 августа, 08:00
 
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