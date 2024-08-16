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Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 16.08.2024 (обновлено: 20:43 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/pushilin-1966689028.html
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте - РИА Новости, 16.08.2024
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте
В ДНР фиксируются участившиеся обстрелы со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:16
2024-08-16T20:43
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецк
денис пушилин
россия
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МОСКВА, 16 авг. - РИА Новости. В ДНР фиксируются участившиеся обстрелы со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".ВСУ в пятницу нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, начался сильный пожар. По данным Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11."К сожалению, мы фиксируем именно активизацию противника по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Противник терпит достаточно серьезный урон на линии боевого соприкосновения. Мы видим, что практически еженедельно поступает информация от министерства обороны об освобождении очередных населенных пунктов на территории ДНР. Конечно же, противник, как и предыдущие, скажем так, десять лет, когда терпит поражение на фронте, старается отыграться на гражданском населении", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240816/pushilin-1966690289.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, денис пушилин, россия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецк, Денис Пушилин, Россия
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте

Пушилин: в ДНР участились обстрелы со стороны ВСУ из-за неудач Киева на фронте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг. - РИА Новости. В ДНР фиксируются участившиеся обстрелы со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
ВСУ в пятницу нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, начался сильный пожар. По данным Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
"К сожалению, мы фиксируем именно активизацию противника по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Противник терпит достаточно серьезный урон на линии боевого соприкосновения. Мы видим, что практически еженедельно поступает информация от министерства обороны об освобождении очередных населенных пунктов на территории ДНР. Конечно же, противник, как и предыдущие, скажем так, десять лет, когда терпит поражение на фронте, старается отыграться на гражданском населении", - сказал Пушилин.
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Пушилин отметил работу службы безопасности ТЦ в Донецке после удара ВСУ
Вчера, 20:26
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкДенис ПушилинРоссия
 
 
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