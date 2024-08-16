https://ria.ru/20240816/pushilin-1966689028.html

Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте

Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте - РИА Новости, 16.08.2024

Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте

В ДНР фиксируются участившиеся обстрелы со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:16

2024-08-16T20:16

2024-08-16T20:43

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецк

денис пушилин

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МОСКВА, 16 авг. - РИА Новости. В ДНР фиксируются участившиеся обстрелы со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".ВСУ в пятницу нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, начался сильный пожар. По данным Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11."К сожалению, мы фиксируем именно активизацию противника по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Противник терпит достаточно серьезный урон на линии боевого соприкосновения. Мы видим, что практически еженедельно поступает информация от министерства обороны об освобождении очередных населенных пунктов на территории ДНР. Конечно же, противник, как и предыдущие, скажем так, десять лет, когда терпит поражение на фронте, старается отыграться на гражданском населении", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240816/pushilin-1966690289.html

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донецк

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, денис пушилин, россия