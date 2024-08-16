https://ria.ru/20240816/pushilin-1966689028.html
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте - РИА Новости, 16.08.2024
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте
В ДНР фиксируются участившиеся обстрелы со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:16
2024-08-16T20:16
2024-08-16T20:43
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг. - РИА Новости. В ДНР фиксируются участившиеся обстрелы со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".ВСУ в пятницу нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, начался сильный пожар. По данным Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11."К сожалению, мы фиксируем именно активизацию противника по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Противник терпит достаточно серьезный урон на линии боевого соприкосновения. Мы видим, что практически еженедельно поступает информация от министерства обороны об освобождении очередных населенных пунктов на территории ДНР. Конечно же, противник, как и предыдущие, скажем так, десять лет, когда терпит поражение на фронте, старается отыграться на гражданском населении", - сказал Пушилин.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, денис пушилин, россия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецк, Денис Пушилин, Россия
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте
Пушилин: в ДНР участились обстрелы со стороны ВСУ из-за неудач Киева на фронте