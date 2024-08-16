https://ria.ru/20240816/psb-1966583775.html

Число терминалов оплаты ПСБ в новых регионах превысило 50 тысяч

Число терминалов оплаты ПСБ в новых регионах превысило 50 тысяч - РИА Новости, 16.08.2024

Число терминалов оплаты ПСБ в новых регионах превысило 50 тысяч

В торговых точках новых регионов России установлено свыше 51 тысячи терминалов ПСБ для безналичного расчета, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:30

2024-08-16T13:30

2024-08-16T14:44

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

псб (банк псб)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В торговых точках новых регионов России установлено свыше 51 тысячи терминалов ПСБ для безналичного расчета, сообщает пресс-служба банка. На сегодняшний день в ДНР работает более 27 тысяч устройств для эквайринга, в ЛНР – 11,6 тысячи, свыше 8 тысяч терминалов установлены в Запорожской области и более 3 тысяч – в Херсонской. В пресс-службе отметили, что банк развивает платежную инфраструктуру как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах. Запрос на безналичную оплату повседневных покупок растет: порядка 40% терминалов установлены в точках продажи товаров первой необходимости и в продовольственных магазинах. В десятку организаций и предприятий по количеству установленных терминалов входят также аптеки, супермаркеты, кафе и рестораны. Услуга становится востребованной в тех сферах, где раньше безналичные расчеты не использовались. Например, юбилейный 50-тысячный платежный терминал банк установил клиенту из ЛНР, который специализируется на ремонте автомобилей. Кроме того, банк поэтапно оснащает терминалами общественный транспорт в новых регионах. Это способствует внедрению социального стандарта транспортного обслуживания населения и упрощает работу перевозчиков.

https://ria.ru/20240813/sotrudnichestvo-1965929004.html

https://ria.ru/20240813/effektivnost-1965871850.html

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , псб (банк псб), донецкая народная республика