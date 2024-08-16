https://ria.ru/20240816/psb-1966583775.html
Число терминалов оплаты ПСБ в новых регионах превысило 50 тысяч
Число терминалов оплаты ПСБ в новых регионах превысило 50 тысяч - РИА Новости, 16.08.2024
Число терминалов оплаты ПСБ в новых регионах превысило 50 тысяч
В торговых точках новых регионов России установлено свыше 51 тысячи терминалов ПСБ для безналичного расчета, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:30
2024-08-16T13:30
2024-08-16T14:44
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
псб (банк псб)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В торговых точках новых регионов России установлено свыше 51 тысячи терминалов ПСБ для безналичного расчета, сообщает пресс-служба банка. На сегодняшний день в ДНР работает более 27 тысяч устройств для эквайринга, в ЛНР – 11,6 тысячи, свыше 8 тысяч терминалов установлены в Запорожской области и более 3 тысяч – в Херсонской. В пресс-службе отметили, что банк развивает платежную инфраструктуру как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах. Запрос на безналичную оплату повседневных покупок растет: порядка 40% терминалов установлены в точках продажи товаров первой необходимости и в продовольственных магазинах. В десятку организаций и предприятий по количеству установленных терминалов входят также аптеки, супермаркеты, кафе и рестораны. Услуга становится востребованной в тех сферах, где раньше безналичные расчеты не использовались. Например, юбилейный 50-тысячный платежный терминал банк установил клиенту из ЛНР, который специализируется на ремонте автомобилей. Кроме того, банк поэтапно оснащает терминалами общественный транспорт в новых регионах. Это способствует внедрению социального стандарта транспортного обслуживания населения и упрощает работу перевозчиков.
https://ria.ru/20240813/sotrudnichestvo-1965929004.html
https://ria.ru/20240813/effektivnost-1965871850.html
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , псб (банк псб), донецкая народная республика
Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , ПСБ (Банк ПСБ), Донецкая Народная Республика
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В торговых точках новых регионов России установлено свыше 51 тысячи терминалов ПСБ для безналичного расчета, сообщает пресс-служба банка.
На сегодняшний день в ДНР
работает более 27 тысяч устройств для эквайринга, в ЛНР
– 11,6 тысячи, свыше 8 тысяч терминалов установлены в Запорожской области
и более 3 тысяч – в Херсонской.
В пресс-службе отметили, что банк развивает платежную инфраструктуру как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах. Запрос на безналичную оплату повседневных покупок растет: порядка 40% терминалов установлены в точках продажи товаров первой необходимости и в продовольственных магазинах.
В десятку организаций и предприятий по количеству установленных терминалов входят также аптеки, супермаркеты, кафе и рестораны. Услуга становится востребованной в тех сферах, где раньше безналичные расчеты не использовались. Например, юбилейный 50-тысячный платежный терминал банк установил клиенту из ЛНР, который специализируется на ремонте автомобилей.
Кроме того, банк поэтапно оснащает терминалами общественный транспорт в новых регионах. Это способствует внедрению социального стандарта транспортного обслуживания населения и упрощает работу перевозчиков.