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СМИ: в ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте - РИА Новости, 16.08.2024
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23:17 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/proniknovenie-1966709423.html
СМИ: в ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте
СМИ: в ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте - РИА Новости, 16.08.2024
СМИ: в ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте
В немецком Гархинге близ баварской столицы Мюнхен обнаружены повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера, это уже четвертый военный объект со следами... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:17
2024-08-16T23:17
в мире
гархинг
мюнхен
кельн
нато
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. В немецком Гархинге близ баварской столицы Мюнхен обнаружены повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера, это уже четвертый военный объект со следами проникновения, сообщает издание Bild со ссылкой на военное командование. Повреждения в заборе обнаружены в четверг в ходе проверок, сообщил представитель командования изданию. По его данным, ничего не указывает на то, что кто-то проник в здания на территории казарм. Отмечается, что там расположен главный институт медико-санитарной службы. Ранее немецкие СМИ сообщили о трёх инцидентах с предполагаемым проникновением на военные объекты в федеральной земле Северный-Рейн Вестфалия. Так, в казарме авиабазы Кёльн-Ван предположили отравление водопроводной воды, что впоследствии не подтвердилось. В территориальном командовании подтвердили РИА Новости временное закрытие казарм и расследование в связи с подозрениями в диверсии. После сбора улик сообщалось об обнаруженной дыре в заборе. Агентство DPA сообщило со ссылкой на полицию Кёльна, что пока подозрения о диверсии не оправдались, и дело квалифицируется как незаконное проникновение на режимный объект. Также издание Süddeutsche Zeitung сообщало о временном закрытии казармы авиабазы НАТО в Гайленкирхене, затем неизвестные прорезали дыру в ограждении к водонапорной башне в военном городе Мехерних, как сообщили на городском портале.
https://ria.ru/20240816/mera-1966635260.html
https://ria.ru/20240716/tank-1959901848.html
гархинг
мюнхен
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в мире, гархинг, мюнхен, кельн, нато
В мире, Гархинг, Мюнхен, Кельн, НАТО
СМИ: в ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте

Bild: в Гархинге обнаружили повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия . Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. В немецком Гархинге близ баварской столицы Мюнхен обнаружены повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера, это уже четвертый военный объект со следами проникновения, сообщает издание Bild со ссылкой на военное командование.
Повреждения в заборе обнаружены в четверг в ходе проверок, сообщил представитель командования изданию. По его данным, ничего не указывает на то, что кто-то проник в здания на территории казарм. Отмечается, что там расположен главный институт медико-санитарной службы.
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Ранее немецкие СМИ сообщили о трёх инцидентах с предполагаемым проникновением на военные объекты в федеральной земле Северный-Рейн Вестфалия. Так, в казарме авиабазы Кёльн-Ван предположили отравление водопроводной воды, что впоследствии не подтвердилось.
В территориальном командовании подтвердили РИА Новости временное закрытие казарм и расследование в связи с подозрениями в диверсии. После сбора улик сообщалось об обнаруженной дыре в заборе. Агентство DPA сообщило со ссылкой на полицию Кёльна, что пока подозрения о диверсии не оправдались, и дело квалифицируется как незаконное проникновение на режимный объект.
Также издание Süddeutsche Zeitung сообщало о временном закрытии казармы авиабазы НАТО в Гайленкирхене, затем неизвестные прорезали дыру в ограждении к водонапорной башне в военном городе Мехерних, как сообщили на городском портале.
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