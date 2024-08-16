СМИ: в ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте
Bild: в Гархинге обнаружили повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия . Архивное фото
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. В немецком Гархинге близ баварской столицы Мюнхен обнаружены повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера, это уже четвертый военный объект со следами проникновения, сообщает издание Bild со ссылкой на военное командование.
Повреждения в заборе обнаружены в четверг в ходе проверок, сообщил представитель командования изданию. По его данным, ничего не указывает на то, что кто-то проник в здания на территории казарм. Отмечается, что там расположен главный институт медико-санитарной службы.
Ранее немецкие СМИ сообщили о трёх инцидентах с предполагаемым проникновением на военные объекты в федеральной земле Северный-Рейн Вестфалия. Так, в казарме авиабазы Кёльн-Ван предположили отравление водопроводной воды, что впоследствии не подтвердилось.
В территориальном командовании подтвердили РИА Новости временное закрытие казарм и расследование в связи с подозрениями в диверсии. После сбора улик сообщалось об обнаруженной дыре в заборе. Агентство DPA сообщило со ссылкой на полицию Кёльна, что пока подозрения о диверсии не оправдались, и дело квалифицируется как незаконное проникновение на режимный объект.
Также издание Süddeutsche Zeitung сообщало о временном закрытии казармы авиабазы НАТО в Гайленкирхене, затем неизвестные прорезали дыру в ограждении к водонапорной башне в военном городе Мехерних, как сообщили на городском портале.
В Германии танк начал стрелять посреди дороги
16 июля, 00:10