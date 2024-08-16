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В западных и северных районах Приморья восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
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15:02 16.08.2024 (обновлено: 15:07 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/primore-1966613240.html
В западных и северных районах Приморья восстановили электроснабжение
В западных и северных районах Приморья восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
В западных и северных районах Приморья восстановили электроснабжение
Полностью восстановлено электроснабжение в западных и северных районах Приморья, запитано 70% потребителей Владивостока и Уссурийска и 20% Артема, сообщила... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:02
2024-08-16T15:07
происшествия
приморский край
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полностью восстановлено электроснабжение в западных и северных районах Приморья, запитано 70% потребителей Владивостока и Уссурийска и 20% Артема, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) в Telegram-канале.Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС."Полностью восстановлено электроснабжение в западных и северных районах Приморья. Запитано 70% потребителей в г. Владивосток, 70% в г. Уссурийск и 20% потребителей в г. Артём", - говорится компании.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В западных и северных районах Приморья восстановили электроснабжение

В западных и северных районах Приморья полностью восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полностью восстановлено электроснабжение в западных и северных районах Приморья, запитано 70% потребителей Владивостока и Уссурийска и 20% Артема, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) в Telegram-канале.
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.
"Полностью восстановлено электроснабжение в западных и северных районах Приморья. Запитано 70% потребителей в г. Владивосток, 70% в г. Уссурийск и 20% потребителей в г. Артём", - говорится компании.
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