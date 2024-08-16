https://ria.ru/20240816/primore-1966613240.html

В западных и северных районах Приморья восстановили электроснабжение

В западных и северных районах Приморья восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024

В западных и северных районах Приморья восстановили электроснабжение

Полностью восстановлено электроснабжение в западных и северных районах Приморья, запитано 70% потребителей Владивостока и Уссурийска и 20% Артема, сообщила... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:02

2024-08-16T15:02

2024-08-16T15:07

происшествия

приморский край

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полностью восстановлено электроснабжение в западных и северных районах Приморья, запитано 70% потребителей Владивостока и Уссурийска и 20% Артема, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) в Telegram-канале.Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС."Полностью восстановлено электроснабжение в западных и северных районах Приморья. Запитано 70% потребителей в г. Владивосток, 70% в г. Уссурийск и 20% потребителей в г. Артём", - говорится компании.

https://ria.ru/20240816/poezda-1966610382.html

приморский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край