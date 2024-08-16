https://ria.ru/20240816/primore-1966562327.html

В Приморье рассказали, когда будет восстановлено водоснабжение

В Приморье рассказали, когда будет восстановлено водоснабжение - РИА Новости, 16.08.2024

В Приморье рассказали, когда будет восстановлено водоснабжение

Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы, вода в дома начнет поступать постепенно, сообщили власти региона в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:58

2024-08-16T11:58

2024-08-16T11:58

происшествия

жкх

масштабное отключение света в приморье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966392992_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e1eab469f41d65c22c0593a9393b7f01.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы, вода в дома начнет поступать постепенно, сообщили власти региона в Telegram-канале. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час. "Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы. Вода в дома начнет поступать постепенно", - говорится в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html

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2024

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происшествия, жкх, масштабное отключение света в приморье