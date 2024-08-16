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В Приморье рассказали, когда будет восстановлено водоснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
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11:58 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/primore-1966562327.html
В Приморье рассказали, когда будет восстановлено водоснабжение
В Приморье рассказали, когда будет восстановлено водоснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
В Приморье рассказали, когда будет восстановлено водоснабжение
Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы, вода в дома начнет поступать постепенно, сообщили власти региона в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:58
2024-08-16T11:58
происшествия
жкх
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы, вода в дома начнет поступать постепенно, сообщили власти региона в Telegram-канале. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час. "Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы. Вода в дома начнет поступать постепенно", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
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происшествия, жкх, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, ЖКХ, Масштабное отключение света в Приморье
В Приморье рассказали, когда будет восстановлено водоснабжение

Водоснабжение в Приморье восстановят после подачи электроэнергии на насосы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кран в ванной комнате . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы, вода в дома начнет поступать постепенно, сообщили власти региона в Telegram-канале.
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час.
"Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы. Вода в дома начнет поступать постепенно", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
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