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В Приморье произошло отключение света - РИА Новости, 16.08.2024
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11:07 16.08.2024 (обновлено: 13:03 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/primore-1966545449.html
В Приморье произошло отключение света
В Приморье произошло отключение света - РИА Новости, 16.08.2024
В Приморье произошло отключение света
В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях, идет восстановление, сообщили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:07
2024-08-16T13:03
приморский край
общество
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях, идет восстановление, сообщили власти региона в Telegram-канале. "В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях ДРСК. Специалисты ведут восстановление", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
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приморский край
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приморский край, общество, масштабное отключение света в приморье
Приморский край, Общество, Масштабное отключение света в Приморье
В Приморье произошло отключение света

В Приморье пропало электричество

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник на линии электропередач
Монтажник на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник на линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях, идет восстановление, сообщили власти региона в Telegram-канале.
"В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях ДРСК. Специалисты ведут восстановление", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Вчера, 10:14
 
Приморский крайОбществоМасштабное отключение света в Приморье
 
 
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