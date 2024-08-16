https://ria.ru/20240816/primore-1966545449.html
В Приморье произошло отключение света
В Приморье произошло отключение света - РИА Новости, 16.08.2024
В Приморье произошло отключение света
В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях, идет восстановление, сообщили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:07
2024-08-16T11:07
2024-08-16T13:03
приморский край
общество
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях, идет восстановление, сообщили власти региона в Telegram-канале. "В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях ДРСК. Специалисты ведут восстановление", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
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приморский край, общество, масштабное отключение света в приморье
Приморский край, Общество, Масштабное отключение света в Приморье
В Приморье произошло отключение света
В Приморье пропало электричество