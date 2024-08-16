https://ria.ru/20240816/primore-1966545449.html

В Приморье произошло отключение света

В Приморье произошло отключение света - РИА Новости, 16.08.2024

В Приморье произошло отключение света

В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях, идет восстановление, сообщили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:07

2024-08-16T11:07

2024-08-16T13:03

приморский край

общество

масштабное отключение света в приморье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132495/12/1324951275_0:170:2952:1830_1920x0_80_0_0_d3a00fe348af4520b70f1fac9de01315.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях, идет восстановление, сообщили власти региона в Telegram-канале. "В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях ДРСК. Специалисты ведут восстановление", - говорится в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20240816/alushta-1966537101.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, общество, масштабное отключение света в приморье