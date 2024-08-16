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В ПМР возобновляется выдача автомобильных номеров для выезда за рубеж - РИА Новости, 16.08.2024
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15:09 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/pridnestrove-1966615047.html
В ПМР возобновляется выдача автомобильных номеров для выезда за рубеж
В ПМР возобновляется выдача автомобильных номеров для выезда за рубеж - РИА Новости, 16.08.2024
В ПМР возобновляется выдача автомобильных номеров для выезда за рубеж
В Приднестровье возобновляется прием документов для оформления нейтральных номеров автомобилистам для выезда за рубеж в пунктах регистрации транспортных средств РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:09
2024-08-16T15:09
в мире
авто
тирасполь
молдавия
рыбница
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ТИРАСПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В Приднестровье возобновляется прием документов для оформления нейтральных номеров автомобилистам для выезда за рубеж в пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в городах Тирасполь и Рыбница, сообщает в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Ранее в молдавском парламенте в втором чтении голосами 72 депутатов был принят законопроект, по которому транспортные средства из Приднестровья смогут продолжить регистрацию с нейтральными номерами в Молдавии до 31 декабря 2026 года. Кишинев и Тирасполь подписали протокольное решение о выдаче нейтральных номеров в мае 2018 года. Однако после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в 2021 году Киев по просьбе молдавских властей запретил въезд на территорию Украины автомобилей с приднестровскими номерами, что привело к кризису в передвижении автотранспорта из непризнанного Приднестровья. На данный момент в регистрационных пунктах, открытых Агентством общественных услуг Молдавии в Тирасполе и Рыбнице, зарегистрировано более 10 тысяч автомобилей с нейтральными номерами. "Сегодня в режиме онлайн состоялось инициированное Приднестровьем заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, в ходе которого были обсуждены сущностные аспекты возобновления функционирования в полном формате ПРТС в Тирасполе и Рыбнице. МИД информирует о возобновлении приема документов на оформление свидетельств согласованного образца и нейтральных номерных знаков на базе ПРТС", - говорится в сообщении МИД ПМР. В ведомстве также обратили внимание на то, что ввиду необходимости принятия молдавской стороной ряда дополнительных нормативных актов на данном этапе к регистрации в ПРТС будут допущены транспортные средства, импортированные в Приднестровье до 24 апреля 2018 года. В ведомстве уточнили, что вопрос регистрации автомобилей, ввезенных после подписания протокольного решения, обсужден сторонами, и выработка соответствующего механизма ожидается в ближайшие месяцы, о чем МИД ПМР проинформирует дополнительно. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, авто, тирасполь, молдавия, рыбница
В мире, Авто, Тирасполь, Молдавия, Рыбница
В ПМР возобновляется выдача автомобильных номеров для выезда за рубеж

В Приднестровье возобновляют прием документов для оформления нейтральных номеров

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В Приднестровье возобновляется прием документов для оформления нейтральных номеров автомобилистам для выезда за рубеж в пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в городах Тирасполь и Рыбница, сообщает в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).
Ранее в молдавском парламенте в втором чтении голосами 72 депутатов был принят законопроект, по которому транспортные средства из Приднестровья смогут продолжить регистрацию с нейтральными номерами в Молдавии до 31 декабря 2026 года. Кишинев и Тирасполь подписали протокольное решение о выдаче нейтральных номеров в мае 2018 года. Однако после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в 2021 году Киев по просьбе молдавских властей запретил въезд на территорию Украины автомобилей с приднестровскими номерами, что привело к кризису в передвижении автотранспорта из непризнанного Приднестровья. На данный момент в регистрационных пунктах, открытых Агентством общественных услуг Молдавии в Тирасполе и Рыбнице, зарегистрировано более 10 тысяч автомобилей с нейтральными номерами.
«
"Сегодня в режиме онлайн состоялось инициированное Приднестровьем заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, в ходе которого были обсуждены сущностные аспекты возобновления функционирования в полном формате ПРТС в Тирасполе и Рыбнице. МИД информирует о возобновлении приема документов на оформление свидетельств согласованного образца и нейтральных номерных знаков на базе ПРТС", - говорится в сообщении МИД ПМР.
В ведомстве также обратили внимание на то, что ввиду необходимости принятия молдавской стороной ряда дополнительных нормативных актов на данном этапе к регистрации в ПРТС будут допущены транспортные средства, импортированные в Приднестровье до 24 апреля 2018 года. В ведомстве уточнили, что вопрос регистрации автомобилей, ввезенных после подписания протокольного решения, обсужден сторонами, и выработка соответствующего механизма ожидается в ближайшие месяцы, о чем МИД ПМР проинформирует дополнительно.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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