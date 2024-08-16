https://ria.ru/20240816/pravitelstvo-1966708131.html

На программу "Время героев" выделят более 562 миллионов рублей

На программу "Время героев" выделят более 562 миллионов рублей - РИА Новости, 16.08.2024

На программу "Время героев" выделят более 562 миллионов рублей

Правительство распорядилось выделить более 562 миллионов рублей для реализации программы "Время героев", следует из постановления кабмина. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:59

2024-08-16T22:59

2024-08-16T22:59

общество

россия

программа "время героев"

правительство рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство распорядилось выделить более 562 миллионов рублей для реализации программы "Время героев", следует из постановления кабмина. "Выделить в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в целях проведения специальной программы обучения кадров "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" - в размере 338083,6 тысяч рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг ... не менее 5960 человек из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Росмолодежи - в размере 224171,4 тысяч рублей для предоставления... организации "Россия - страна возможностей" гранта в форме субсидии в целях проведения образовательных мероприятий программы для не менее 100 человек из числа участников и ветеранов специальной военной операции ...", - говорится в постановлении. Уточняется, что РАНХиГС и Росмолодежи поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и предоставить доклад правительству РФ.

https://ria.ru/20240724/itogi-1961817289.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, программа "время героев", правительство рф