Рейтинг@Mail.ru
На программу "Время героев" выделят более 562 миллионов рублей - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/pravitelstvo-1966708131.html
На программу "Время героев" выделят более 562 миллионов рублей
На программу "Время героев" выделят более 562 миллионов рублей - РИА Новости, 16.08.2024
На программу "Время героев" выделят более 562 миллионов рублей
Правительство распорядилось выделить более 562 миллионов рублей для реализации программы "Время героев", следует из постановления кабмина. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:59
2024-08-16T22:59
общество
россия
программа "время героев"
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953016015_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_61ba81d4bb8e32e2f894f60a94aaf978.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство распорядилось выделить более 562 миллионов рублей для реализации программы "Время героев", следует из постановления кабмина. "Выделить в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в целях проведения специальной программы обучения кадров "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" - в размере 338083,6 тысяч рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг ... не менее 5960 человек из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Росмолодежи - в размере 224171,4 тысяч рублей для предоставления... организации "Россия - страна возможностей" гранта в форме субсидии в целях проведения образовательных мероприятий программы для не менее 100 человек из числа участников и ветеранов специальной военной операции ...", - говорится в постановлении. Уточняется, что РАНХиГС и Росмолодежи поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и предоставить доклад правительству РФ.
https://ria.ru/20240724/itogi-1961817289.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953016015_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8b8ae720c9be7c6fbaee0174fdef55a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, программа "время героев", правительство рф
Общество, Россия, Программа "Время героев", Правительство РФ
На программу "Время героев" выделят более 562 миллионов рублей

Правительство выделило более 562 миллионов рублей на программу "Время героев"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев"
Встреча Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Встреча Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство распорядилось выделить более 562 миллионов рублей для реализации программы "Время героев", следует из постановления кабмина.
«
"Выделить в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в целях проведения специальной программы обучения кадров "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" - в размере 338083,6 тысяч рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг ... не менее 5960 человек из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Росмолодежи - в размере 224171,4 тысяч рублей для предоставления... организации "Россия - страна возможностей" гранта в форме субсидии в целях проведения образовательных мероприятий программы для не менее 100 человек из числа участников и ветеранов специальной военной операции ...", - говорится в постановлении.
Уточняется, что РАНХиГС и Росмолодежи поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и предоставить доклад правительству РФ.
Кадровая программа для участников спецоперации Время героев
В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев"
24 июля, 20:38
 
ОбществоРоссияПрограмма "Время героев"Правительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала