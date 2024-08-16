На программу "Время героев" выделят более 562 миллионов рублей
Правительство выделило более 562 миллионов рублей на программу "Время героев"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев"
Встреча Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев". Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство распорядилось выделить более 562 миллионов рублей для реализации программы "Время героев", следует из постановления кабмина.
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"Выделить в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в целях проведения специальной программы обучения кадров "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" - в размере 338083,6 тысяч рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг ... не менее 5960 человек из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Росмолодежи - в размере 224171,4 тысяч рублей для предоставления... организации "Россия - страна возможностей" гранта в форме субсидии в целях проведения образовательных мероприятий программы для не менее 100 человек из числа участников и ветеранов специальной военной операции ...", - говорится в постановлении.
Уточняется, что РАНХиГС и Росмолодежи поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и предоставить доклад правительству РФ.