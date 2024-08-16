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Власти Турции не могут взять под контроль лесные пожары - РИА Новости, 16.08.2024
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23:31 16.08.2024
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Власти Турции не могут взять под контроль лесные пожары
Власти Турции не могут взять под контроль лесные пожары - РИА Новости, 16.08.2024
Власти Турции не могут взять под контроль лесные пожары
Лесные пожары, вспыхнувшие в турецком курортном Измире на западе страны, пока не удалось взять под контроль из-за сильного ветра, сообщила канцелярия президента РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:31
2024-08-16T23:31
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АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Лесные пожары, вспыхнувшие в турецком курортном Измире на западе страны, пока не удалось взять под контроль из-за сильного ветра, сообщила канцелярия президента Турции. Пожары, начавшиеся в пятницу утром в лесном массиве в турецком курортном Измире, перекинулись на жилые кварталы, ряд домов сгорели дотла, сообщило ранее агентство İhlas (İHA). "Воздушная и наземная борьба с лесными пожарами в Измире продолжается. В дополнение к лесным бригадам, спасатели Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), полиция, жандармерия, пожарная бригада и муниципалитеты работают непрерывно",- сообщила канцелярия. "В то время как министерство национальной обороны поддерживает работу с воздуха, в операции участвуют 5 самолетов, 15 вертолетов, 46 наземных транспортных средств, 10 водопроводов, 4 бульдозера и 4 наземные команды. Из-за сильного ветра пожары пока не удалось взять под контроль",- говорится в заявлении.
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в мире, измир, турция
В мире, Измир, Турция
Власти Турции не могут взять под контроль лесные пожары

Канцелярия Эрдогана: пожары в Измире не удается взять под контроль из-за ветра

© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/XЛесной пожар в турецкой провинции Измир
Лесной пожар в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/X
Лесной пожар в турецкой провинции Измир
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АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Лесные пожары, вспыхнувшие в турецком курортном Измире на западе страны, пока не удалось взять под контроль из-за сильного ветра, сообщила канцелярия президента Турции.
Пожары, начавшиеся в пятницу утром в лесном массиве в турецком курортном Измире, перекинулись на жилые кварталы, ряд домов сгорели дотла, сообщило ранее агентство İhlas (İHA).
«
"Воздушная и наземная борьба с лесными пожарами в Измире продолжается. В дополнение к лесным бригадам, спасатели Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), полиция, жандармерия, пожарная бригада и муниципалитеты работают непрерывно",- сообщила канцелярия.
"В то время как министерство национальной обороны поддерживает работу с воздуха, в операции участвуют 5 самолетов, 15 вертолетов, 46 наземных транспортных средств, 10 водопроводов, 4 бульдозера и 4 наземные команды. Из-за сильного ветра пожары пока не удалось взять под контроль",- говорится в заявлении.
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