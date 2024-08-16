https://ria.ru/20240816/pozhary-1966710230.html

Власти Турции не могут взять под контроль лесные пожары

Власти Турции не могут взять под контроль лесные пожары - РИА Новости, 16.08.2024

Власти Турции не могут взять под контроль лесные пожары

Лесные пожары, вспыхнувшие в турецком курортном Измире на западе страны, пока не удалось взять под контроль из-за сильного ветра, сообщила канцелярия президента РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T23:31

2024-08-16T23:31

2024-08-16T23:31

в мире

измир

турция

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АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Лесные пожары, вспыхнувшие в турецком курортном Измире на западе страны, пока не удалось взять под контроль из-за сильного ветра, сообщила канцелярия президента Турции. Пожары, начавшиеся в пятницу утром в лесном массиве в турецком курортном Измире, перекинулись на жилые кварталы, ряд домов сгорели дотла, сообщило ранее агентство İhlas (İHA). "Воздушная и наземная борьба с лесными пожарами в Измире продолжается. В дополнение к лесным бригадам, спасатели Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), полиция, жандармерия, пожарная бригада и муниципалитеты работают непрерывно",- сообщила канцелярия. "В то время как министерство национальной обороны поддерживает работу с воздуха, в операции участвуют 5 самолетов, 15 вертолетов, 46 наземных транспортных средств, 10 водопроводов, 4 бульдозера и 4 наземные команды. Из-за сильного ветра пожары пока не удалось взять под контроль",- говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html

измир

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, измир, турция