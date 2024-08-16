https://ria.ru/20240816/pozhar-1966706921.html
Природный пожар в Аттике повредил более 1200 зданий
Природный пожар в Аттике повредил более 1200 зданий - РИА Новости, 16.08.2024
Природный пожар в Аттике повредил более 1200 зданий
Сильный природный пожар в Аттике, начавшийся 11 августа, нанес ущерб 1238 зданиям, такие новые данные сообщила в пятницу европейская Служба быстрого... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:48
2024-08-16T22:48
2024-08-16T22:49
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АФИНЫ, 16 авг - РИА Новости. Сильный природный пожар в Аттике, начавшийся 11 августа, нанес ущерб 1238 зданиям, такие новые данные сообщила в пятницу европейская Служба быстрого картографирования "Коперник" (Copernicus). Власти Греции сообщили вначале о "менее, чем 100" поврежденных строениях, сейчас они говорят примерно о 200 зданиях. Пожар в селении Варнава в восточной части столичного региона Аттика начался около 15.00 (совпадает с мск) 11 августа и быстро распространился из-за сильного ветра, скорость которого достигала 90 километров в час. Потушить пожар удалось лишь 13 августа. Сгорели множество домов и предприятий. Власти пообещали помощь погорельцам. "По состоянию на 15 августа установлена общая площадь сгоревшей территории 10 413 га и 1238 затронутых зданий", - сообщила служба картографирования. "Коперник" опубликовал карты сгоревшей территории и хронологию пожара. Официально 104 дома признаны непригодными для эксплуатации, из них 40 сгорели дотла и будут снесены, сообщило министерство климатического кризиса и гражданской защиты Греции. Входящее в состав министерства Главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий с 13 августа проводит проверки зданий и завершила большую часть работ, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства. "Всего до сих пор в восьми муниципалитетах Аттики было проведено 184 обследования в зданиях, из них 158 в жилых домах, 21 на складах, 2 в общественных зданиях и 3 в коммерческих помещениях. В результате проверок выяснилось, что 104 дома характеризуются как непригодные к эксплуатации и подлежащие сносу ("красная" категория) и временно непригодные к эксплуатации, требующие ремонтных работ ("желтые"), при этом распределение по двум категориям составило 40 и 64 соответственно. Кроме того, 54 дома признаны пригодными для использования ("зеленые") с некоторыми повреждениями", - говорится в сообщении. На данный момент зарегистрировано 30 предприятий, пострадавших от пожара, сообщило министерство.
https://ria.ru/20240622/pozhar-1954777713.html
https://ria.ru/20240812/gretsiya-1965597282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, аттика, греция
Природный пожар в Аттике повредил более 1200 зданий
Copernicus: сильный природный пожар в Аттике нанес ущерб 1238 зданиям
АФИНЫ, 16 авг - РИА Новости.
Сильный природный пожар в Аттике, начавшийся 11 августа, нанес ущерб 1238 зданиям, такие новые данные сообщила в пятницу европейская Служба быстрого картографирования "Коперник"
(Copernicus).
Власти Греции
сообщили вначале о "менее, чем 100" поврежденных строениях, сейчас они говорят примерно о 200 зданиях.
Пожар в селении Варнава в восточной части столичного региона Аттика начался около 15.00 (совпадает с мск) 11 августа и быстро распространился из-за сильного ветра, скорость которого достигала 90 километров в час. Потушить пожар удалось лишь 13 августа. Сгорели множество домов и предприятий. Власти пообещали помощь погорельцам.
"По состоянию на 15 августа установлена общая площадь сгоревшей территории 10 413 га и 1238 затронутых зданий", - сообщила служба картографирования.
"Коперник" опубликовал карты сгоревшей территории и хронологию пожара.
Официально 104 дома признаны непригодными для эксплуатации, из них 40 сгорели дотла и будут снесены, сообщило министерство климатического кризиса и гражданской защиты Греции.
Входящее в состав министерства Главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий с 13 августа проводит проверки зданий и завершила большую часть работ, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства.
"Всего до сих пор в восьми муниципалитетах Аттики было проведено 184 обследования в зданиях, из них 158 в жилых домах, 21 на складах, 2 в общественных зданиях и 3 в коммерческих помещениях. В результате проверок выяснилось, что 104 дома характеризуются как непригодные к эксплуатации и подлежащие сносу ("красная" категория) и временно непригодные к эксплуатации, требующие ремонтных работ ("желтые"), при этом распределение по двум категориям составило 40 и 64 соответственно. Кроме того, 54 дома признаны пригодными для использования ("зеленые") с некоторыми повреждениями", - говорится в сообщении.
На данный момент зарегистрировано 30 предприятий, пострадавших от пожара, сообщило министерство.