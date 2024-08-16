Рейтинг@Mail.ru
Природный пожар в Аттике повредил более 1200 зданий - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 16.08.2024 (обновлено: 22:49 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/pozhar-1966706921.html
Природный пожар в Аттике повредил более 1200 зданий
Природный пожар в Аттике повредил более 1200 зданий - РИА Новости, 16.08.2024
Природный пожар в Аттике повредил более 1200 зданий
Сильный природный пожар в Аттике, начавшийся 11 августа, нанес ущерб 1238 зданиям, такие новые данные сообщила в пятницу европейская Служба быстрого... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:48
2024-08-16T22:49
в мире
аттика
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965603975_0:66:1273:782_1920x0_80_0_0_906236828bfa3ccaef644701c692d73a.jpg
АФИНЫ, 16 авг - РИА Новости. Сильный природный пожар в Аттике, начавшийся 11 августа, нанес ущерб 1238 зданиям, такие новые данные сообщила в пятницу европейская Служба быстрого картографирования "Коперник" (Copernicus). Власти Греции сообщили вначале о "менее, чем 100" поврежденных строениях, сейчас они говорят примерно о 200 зданиях. Пожар в селении Варнава в восточной части столичного региона Аттика начался около 15.00 (совпадает с мск) 11 августа и быстро распространился из-за сильного ветра, скорость которого достигала 90 километров в час. Потушить пожар удалось лишь 13 августа. Сгорели множество домов и предприятий. Власти пообещали помощь погорельцам. "По состоянию на 15 августа установлена общая площадь сгоревшей территории 10 413 га и 1238 затронутых зданий", - сообщила служба картографирования. "Коперник" опубликовал карты сгоревшей территории и хронологию пожара. Официально 104 дома признаны непригодными для эксплуатации, из них 40 сгорели дотла и будут снесены, сообщило министерство климатического кризиса и гражданской защиты Греции. Входящее в состав министерства Главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий с 13 августа проводит проверки зданий и завершила большую часть работ, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства. "Всего до сих пор в восьми муниципалитетах Аттики было проведено 184 обследования в зданиях, из них 158 в жилых домах, 21 на складах, 2 в общественных зданиях и 3 в коммерческих помещениях. В результате проверок выяснилось, что 104 дома характеризуются как непригодные к эксплуатации и подлежащие сносу ("красная" категория) и временно непригодные к эксплуатации, требующие ремонтных работ ("желтые"), при этом распределение по двум категориям составило 40 и 64 соответственно. Кроме того, 54 дома признаны пригодными для использования ("зеленые") с некоторыми повреждениями", - говорится в сообщении. На данный момент зарегистрировано 30 предприятий, пострадавших от пожара, сообщило министерство.
https://ria.ru/20240622/pozhar-1954777713.html
https://ria.ru/20240812/gretsiya-1965597282.html
https://ria.ru/20240717/pozhary-1960271957.html
аттика
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965603975_72:0:1201:847_1920x0_80_0_0_930fe4e8ae428f84237cceda6a90e24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аттика, греция
В мире, Аттика, Греция
Природный пожар в Аттике повредил более 1200 зданий

Copernicus: сильный природный пожар в Аттике нанес ущерб 1238 зданиям

© Фото : Геннадий МельникМесто пожара в Восточной Аттике в Греции
Место пожара в Восточной Аттике в Греции - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Геннадий Мельник
Место пожара в Восточной Аттике в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 16 авг - РИА Новости. Сильный природный пожар в Аттике, начавшийся 11 августа, нанес ущерб 1238 зданиям, такие новые данные сообщила в пятницу европейская Служба быстрого картографирования "Коперник" (Copernicus).
Власти Греции сообщили вначале о "менее, чем 100" поврежденных строениях, сейчас они говорят примерно о 200 зданиях.
Греческий остров Идра - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
В Греции от фейерверка, запущенного иностранцами с яхты, загорелся лес
22 июня, 19:58
Пожар в селении Варнава в восточной части столичного региона Аттика начался около 15.00 (совпадает с мск) 11 августа и быстро распространился из-за сильного ветра, скорость которого достигала 90 километров в час. Потушить пожар удалось лишь 13 августа. Сгорели множество домов и предприятий. Власти пообещали помощь погорельцам.
"По состоянию на 15 августа установлена общая площадь сгоревшей территории 10 413 га и 1238 затронутых зданий", - сообщила служба картографирования.
"Коперник" опубликовал карты сгоревшей территории и хронологию пожара.
Официально 104 дома признаны непригодными для эксплуатации, из них 40 сгорели дотла и будут снесены, сообщило министерство климатического кризиса и гражданской защиты Греции.
Место пожара в Восточной Аттике в Греции. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Греческие пожарные не могут остановить пожар в Аттике
12 августа, 07:56
Входящее в состав министерства Главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий с 13 августа проводит проверки зданий и завершила большую часть работ, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства.
"Всего до сих пор в восьми муниципалитетах Аттики было проведено 184 обследования в зданиях, из них 158 в жилых домах, 21 на складах, 2 в общественных зданиях и 3 в коммерческих помещениях. В результате проверок выяснилось, что 104 дома характеризуются как непригодные к эксплуатации и подлежащие сносу ("красная" категория) и временно непригодные к эксплуатации, требующие ремонтных работ ("желтые"), при этом распределение по двум категориям составило 40 и 64 соответственно. Кроме того, 54 дома признаны пригодными для использования ("зеленые") с некоторыми повреждениями", - говорится в сообщении.
На данный момент зарегистрировано 30 предприятий, пострадавших от пожара, сообщило министерство.
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров
17 июля, 15:52
 
В миреАттикаГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала