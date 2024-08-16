https://ria.ru/20240816/pozhar-1966702674.html

Лесной пожар на западе Турции перекинулся на жилые дома

Лесной пожар на западе Турции перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 16.08.2024

Лесной пожар на западе Турции перекинулся на жилые дома

Пожар, начавшийся в пятницу утром в лесном массиве в турецком курортном Измире, перекинулся на жилые кварталы, ряд домов сгорели дотла, сообщает агентство İhlas РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:10

2024-08-16T22:10

2024-08-16T22:10

в мире

измир

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959830235_0:89:884:586_1920x0_80_0_0_8d1e4f81834e5377368b8418ed7be27d.jpg

АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Пожар, начавшийся в пятницу утром в лесном массиве в турецком курортном Измире, перекинулся на жилые кварталы, ряд домов сгорели дотла, сообщает агентство İhlas (İHA). "Пожар, начавшийся в лесном массиве в районе Каршияка в Измире, перекинулся на жилые кварталы. На место происшествия было направлено большое число пожарных и медицинских бригад. Несмотря на все действия бригад, несколько домов сгорели дотла", - пишет издание. В тушении пожара, причина которого пока не установлена, продолжают участвовать 5 самолётов, 15 вертолётов, 46 наземных транспортных средств, 10 водовозов, 4 бульдозера и 4 наземные команды с воздуха и земли.

https://ria.ru/20240802/vertolet-1963745106.html

измир

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, измир, турция