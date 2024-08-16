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Лесной пожар на западе Турции перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 16.08.2024
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22:10 16.08.2024
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Лесной пожар на западе Турции перекинулся на жилые дома
Лесной пожар на западе Турции перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 16.08.2024
Лесной пожар на западе Турции перекинулся на жилые дома
Пожар, начавшийся в пятницу утром в лесном массиве в турецком курортном Измире, перекинулся на жилые кварталы, ряд домов сгорели дотла, сообщает агентство İhlas РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:10
2024-08-16T22:10
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Пожар, начавшийся в пятницу утром в лесном массиве в турецком курортном Измире, перекинулся на жилые кварталы, ряд домов сгорели дотла, сообщает агентство İhlas (İHA). "Пожар, начавшийся в лесном массиве в районе Каршияка в Измире, перекинулся на жилые кварталы. На место происшествия было направлено большое число пожарных и медицинских бригад. Несмотря на все действия бригад, несколько домов сгорели дотла", - пишет издание. В тушении пожара, причина которого пока не установлена, продолжают участвовать 5 самолётов, 15 вертолётов, 46 наземных транспортных средств, 10 водовозов, 4 бульдозера и 4 наземные команды с воздуха и земли.
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в мире, измир, турция
В мире, Измир, Турция
Лесной пожар на западе Турции перекинулся на жилые дома

İHA: пожар в Измире перекинулся на жилые кварталы, несколько домов сгорели дотла

© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/XЛесной пожар в турецкой провинции Измир
Лесной пожар в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/X
Лесной пожар в турецкой провинции Измир. Архивное фото
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Пожар, начавшийся в пятницу утром в лесном массиве в турецком курортном Измире, перекинулся на жилые кварталы, ряд домов сгорели дотла, сообщает агентство İhlas (İHA).
«
"Пожар, начавшийся в лесном массиве в районе Каршияка в Измире, перекинулся на жилые кварталы. На место происшествия было направлено большое число пожарных и медицинских бригад. Несмотря на все действия бригад, несколько домов сгорели дотла", - пишет издание.
В тушении пожара, причина которого пока не установлена, продолжают участвовать 5 самолётов, 15 вертолётов, 46 наземных транспортных средств, 10 водовозов, 4 бульдозера и 4 наземные команды с воздуха и земли.
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В миреИзмирТурция
 
 
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