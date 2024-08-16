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В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр - РИА Новости, 16.08.2024

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр

Пожар произошел в торговом центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, людей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:26

2024-08-16T18:26

2024-08-16T18:26

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, людей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 17.30 поступило сообщение о пожаре в ТЦ "Орбита" на проспекте Королева, 10/4. Возгорание в магазине на 3 этаже", - сказал представитель ведомства. Эвакуированы были 100 человек, никто не пострадал. В 17.44 пожар был ликвидирован. Огонь тушили 38 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20231225/pozhar-1917866257.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область