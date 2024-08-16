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В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр
В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр - РИА Новости, 16.08.2024
В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр
Пожар произошел в торговом центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, людей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:26
2024-08-16T18:26
2024-08-16T18:26
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, людей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 17.30 поступило сообщение о пожаре в ТЦ "Орбита" на проспекте Королева, 10/4. Возгорание в магазине на 3 этаже", - сказал представитель ведомства. Эвакуированы были 100 человек, никто не пострадал. В 17.44 пожар был ликвидирован. Огонь тушили 38 человек и 10 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр
В Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре "Орбита", людей эвакуировали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, людей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 17.30 поступило сообщение о пожаре в ТЦ "Орбита" на проспекте Королева, 10/4. Возгорание в магазине на 3 этаже", - сказал представитель ведомства.
Эвакуированы были 100 человек, никто не пострадал.
В 17.44 пожар был ликвидирован. Огонь тушили 38 человек и 10 единиц техники.