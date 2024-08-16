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В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр - РИА Новости, 16.08.2024
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18:26 16.08.2024
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В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр
В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр - РИА Новости, 16.08.2024
В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр
Пожар произошел в торговом центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, людей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:26
2024-08-16T18:26
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, людей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 17.30 поступило сообщение о пожаре в ТЦ "Орбита" на проспекте Королева, 10/4. Возгорание в магазине на 3 этаже", - сказал представитель ведомства. Эвакуированы были 100 человек, никто не пострадал. В 17.44 пожар был ликвидирован. Огонь тушили 38 человек и 10 единиц техники.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр

В Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре "Орбита", людей эвакуировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, людей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 17.30 поступило сообщение о пожаре в ТЦ "Орбита" на проспекте Королева, 10/4. Возгорание в магазине на 3 этаже", - сказал представитель ведомства.
Эвакуированы были 100 человек, никто не пострадал.
В 17.44 пожар был ликвидирован. Огонь тушили 38 человек и 10 единиц техники.
Пожарные машины возле торгового центра Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр "Леруа Мерлен"
25 декабря 2023, 10:34
 
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