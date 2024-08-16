https://ria.ru/20240816/pozhar-1966506032.html
Пожар в центре Керчи ликвидировали
Пожар в центре Керчи ликвидировали - РИА Новости, 16.08.2024
Пожар в центре Керчи ликвидировали
Пожар в бесхозном здании в центре Керчи ликвидирован, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T01:05
2024-08-16T01:05
2024-08-16T01:05
керчь
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Пожар в бесхозном здании в центре Керчи ликвидирован, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. Ранее в городе рядом с рынком загорелось неэксплуатируемое здание, угрозы распространения огня и пострадавших не было. Локализовали пожар на площади 100 "квадратов" в 22.53 мск четверга. "В 0.25 полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
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керчь, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Керчь, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в центре Керчи ликвидировали
Пожар в бесхозном здании в центре Керчи ликвидировали