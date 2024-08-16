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Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении Ивановки в ДНР
Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении Ивановки в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении Ивановки в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:20
2024-08-16T00:20
2024-08-16T00:48
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением Ивановки в ДНР.Минобороны накануне сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ивановка в ДНР."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму соединению, участвующему в специальной военной операции. Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением от врага населенного пункта Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.Уточняется, что в ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, военнослужащие бригады последовательно освобождают донецкую землю от неонацистов. "В боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку личный состав показал образец стойкости и отваги", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20240812/lisichnoe--1965793353.html
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донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, авдеевка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Белоусов, Авдеевка, В мире
Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении Ивановки в ДНР
Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении Ивановки в ДНР