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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:33 16.08.2024 (обновлено: 21:41 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/postradavshie-1966698163.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло - РИА Новости, 16.08.2024
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло
Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 13, всем пострадавшим оказана... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:33
2024-08-16T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
вооруженные силы украины
денис пушилин
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Ранее минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии."Тринадцать мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь.По данным главы региона, в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в Петровском районе также пострадали два мирных жителя. Кроме того, вследствие обстрелов повреждения получили три жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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в мире, донецк, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Украина, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло

Пушилин: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 13 человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Гипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Ранее минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.
«
"Тринадцать мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
По данным главы региона, в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в Петровском районе также пострадали два мирных жителя. Кроме того, вследствие обстрелов повреждения получили три жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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