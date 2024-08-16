https://ria.ru/20240816/postradavshie-1966698163.html

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло - РИА Новости, 16.08.2024

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 13, всем пострадавшим оказана... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:33

2024-08-16T21:33

2024-08-16T21:41

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вооруженные силы украины

денис пушилин

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Ранее минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии."Тринадцать мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь.По данным главы региона, в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в Петровском районе также пострадали два мирных жителя. Кроме того, вследствие обстрелов повреждения получили три жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20240816/mid-1966696335.html

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина, донецкая народная республика