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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 16.08.2024 (обновлено: 17:21 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/postradavshie-1966646431.html
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.08.2024
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:04
2024-08-16T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11."Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести", - рассказал Пушилин в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, донецк, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

Пушилин: пострадавшие в Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Гипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
«
"Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести", - рассказал Пушилин в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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