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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.08.2024
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:04
2024-08-16T17:04
2024-08-16T17:21
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вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11."Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести", - рассказал Пушилин в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке, передает корреспондент РИА Новости
2024-08-16T17:04
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Пушилин: пострадавшие в Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести