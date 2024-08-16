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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.08.2024

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:04

2024-08-16T17:04

2024-08-16T17:21

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11."Все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести", - рассказал Пушилин в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке, передает корреспондент РИА Новости 2024-08-16T17:04 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, видео