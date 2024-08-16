https://ria.ru/20240816/posevy-1966707722.html

Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 млн га

Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 млн га - РИА Новости, 17.08.2024

Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 млн га

Посевы в России погибли из-за вернувшихся заморозков на площади 1,1 миллиона гектаров, большую часть из них удалось заново засеять, сообщил замглавы Минсельхоза РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-16T22:56

2024-08-16T22:56

2024-08-17T01:50

экономика

россия

саратовская область

андрей разин

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САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Посевы в России погибли из-за вернувшихся заморозков на площади 1,1 миллиона гектаров, большую часть из них удалось заново засеять, сообщил замглавы Минсельхоза Андрей Разин в Саратовской области в ходе XI открытого чемпионата России по пахоте.Как отметил замминистра, год с точки зрения погодных условий выдался "непростой". Несмотря на вынужденные коррективы, сельхозпроизводители смогли оперативно пересеять большую часть погибших площадей, в том числе высокомаржинальными культурами.Замминистра отметил, что в России выросли площади посевов по высокомаржинальным культурам. В частности, по зернобобовым этот показатель увеличился почти на 30 процентов, по сахарной свекле — более чем на 9 процентов, по масличным — более 7 процентов.Кроме того, по его словам, поставлены абсолютные рекорды по площади посева под соей, масличными, рапсу.

https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

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россия

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экономика, россия, саратовская область, андрей разин