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Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 млн га - РИА Новости, 17.08.2024
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22:56 16.08.2024 (обновлено: 01:50 17.08.2024)
https://ria.ru/20240816/posevy-1966707722.html
Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 млн га
Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 млн га - РИА Новости, 17.08.2024
Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 млн га
Посевы в России погибли из-за вернувшихся заморозков на площади 1,1 миллиона гектаров, большую часть из них удалось заново засеять, сообщил замглавы Минсельхоза РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-16T22:56
2024-08-17T01:50
экономика
россия
саратовская область
андрей разин
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САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Посевы в России погибли из-за вернувшихся заморозков на площади 1,1 миллиона гектаров, большую часть из них удалось заново засеять, сообщил замглавы Минсельхоза Андрей Разин в Саратовской области в ходе XI открытого чемпионата России по пахоте.Как отметил замминистра, год с точки зрения погодных условий выдался "непростой". Несмотря на вынужденные коррективы, сельхозпроизводители смогли оперативно пересеять большую часть погибших площадей, в том числе высокомаржинальными культурами.Замминистра отметил, что в России выросли площади посевов по высокомаржинальным культурам. В частности, по зернобобовым этот показатель увеличился почти на 30 процентов, по сахарной свекле — более чем на 9 процентов, по масличным — более 7 процентов.Кроме того, по его словам, поставлены абсолютные рекорды по площади посева под соей, масличными, рапсу.
https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html
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экономика, россия, саратовская область, андрей разин
Экономика, Россия, Саратовская область, Андрей Разин
Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 млн га

Разин: посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 млн га

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная риса
Посевная риса - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посевная риса . Архивное фото
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САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Посевы в России погибли из-за вернувшихся заморозков на площади 1,1 миллиона гектаров, большую часть из них удалось заново засеять, сообщил замглавы Минсельхоза Андрей Разин в Саратовской области в ходе XI открытого чемпионата России по пахоте.
Как отметил замминистра, год с точки зрения погодных условий выдался "непростой". Несмотря на вынужденные коррективы, сельхозпроизводители смогли оперативно пересеять большую часть погибших площадей, в том числе высокомаржинальными культурами.
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Замминистра отметил, что в России выросли площади посевов по высокомаржинальным культурам. В частности, по зернобобовым этот показатель увеличился почти на 30 процентов, по сахарной свекле — более чем на 9 процентов, по масличным — более 7 процентов.
Кроме того, по его словам, поставлены абсолютные рекорды по площади посева под соей, масличными, рапсу.
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ЭкономикаРоссияСаратовская областьАндрей Разин
 
 
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