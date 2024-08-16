https://ria.ru/20240816/pomosch-1966637405.html

Кубанские казаки отправили тонну свежих овощей и арбузов бойцам в ДНР

Кубанские казаки отправили тонну свежих овощей и арбузов бойцам в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024

Кубанские казаки отправили тонну свежих овощей и арбузов бойцам в ДНР

Казаки и жители Калининского района Краснодарского края отправили тонну овощей и арбузов бойцам казачьего добровольческого отряда БАРС-1 в ДНР, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:54

2024-08-16T16:54

2024-08-16T16:54

надежные люди

донецкая народная республика

краснодарский край

калининский район

гуманитарная помощь

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КРАСНОДАР, 16 авг – РИА Новости. Казаки и жители Калининского района Краснодарского края отправили тонну овощей и арбузов бойцам казачьего добровольческого отряда БАРС-1 в ДНР, сообщили РИА Новости в Кубанском казачьем войске. "Казаки и жители Калининского района передали одну тонну помощи бойцам казачьего добровольческого отряда БАРС-1, направление - донецкое", - говорится в сообщении. Уточняется, что в состав груза вошли свежие лук, картофель, арбузы, капуста, свёкла. Гумпомощь отправили на фронт казаки Старовеличковского и Гривенского станичных казачьих обществ.

https://ria.ru/20240816/pomosch-1966631822.html

донецкая народная республика

краснодарский край

калининский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, краснодарский край, калининский район, гуманитарная помощь