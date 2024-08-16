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Кубанские казаки отправили тонну свежих овощей и арбузов бойцам в ДНР
Кубанские казаки отправили тонну свежих овощей и арбузов бойцам в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
Кубанские казаки отправили тонну свежих овощей и арбузов бойцам в ДНР
Казаки и жители Калининского района Краснодарского края отправили тонну овощей и арбузов бойцам казачьего добровольческого отряда БАРС-1 в ДНР, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:54
2024-08-16T16:54
2024-08-16T16:54
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краснодарский край
калининский район
гуманитарная помощь
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КРАСНОДАР, 16 авг – РИА Новости. Казаки и жители Калининского района Краснодарского края отправили тонну овощей и арбузов бойцам казачьего добровольческого отряда БАРС-1 в ДНР, сообщили РИА Новости в Кубанском казачьем войске. "Казаки и жители Калининского района передали одну тонну помощи бойцам казачьего добровольческого отряда БАРС-1, направление - донецкое", - говорится в сообщении. Уточняется, что в состав груза вошли свежие лук, картофель, арбузы, капуста, свёкла. Гумпомощь отправили на фронт казаки Старовеличковского и Гривенского станичных казачьих обществ.
https://ria.ru/20240816/pomosch-1966631822.html
донецкая народная республика
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, краснодарский край, калининский район, гуманитарная помощь
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Калининский район, Гуманитарная помощь
КРАСНОДАР, 16 авг – РИА Новости. Казаки и жители Калининского района Краснодарского края отправили тонну овощей и арбузов бойцам казачьего добровольческого отряда БАРС-1 в ДНР, сообщили РИА Новости в Кубанском казачьем войске.
"Казаки и жители Калининского района передали одну тонну помощи бойцам казачьего добровольческого отряда БАРС-1, направление - донецкое", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав груза вошли свежие лук, картофель, арбузы, капуста, свёкла. Гумпомощь отправили на фронт казаки Старовеличковского и Гривенского станичных казачьих обществ.