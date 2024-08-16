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Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам - РИА Новости, 16.08.2024
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Надежные люди
 
13:15 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/pomosch-1966579385.html
Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам
Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам - РИА Новости, 16.08.2024
Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам
Брянская таможня направила гуманитарную помощь с медикаментами пострадавшим в Курской области и медикам на херсонском направлении спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:15
2024-08-16T13:15
надежные люди
курская область
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Брянская таможня направила гуманитарную помощь с медикаментами пострадавшим в Курской области и медикам на херсонском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства. "Свыше тысячи лекарственных препаратов направили брянские таможенники в Курскую область и на херсонское направление… Первая партия гуманитарной помощи уже прибыла в Курскую область. В течение суток сотрудники ведомства собрали одежду, лекарства и все необходимое для курян, которые находятся в пунктах временного размещения", – говорится в сообщении. Отмечается, что через волонтеров группы "Аптечка32" таможенники передали для медиков с херсонского направления закупленные на личные денежные средства лекарственные препараты: антибиотики широкого спектра действия, средства от аллергии, ампулы с болеутоляющими препаратами. По данным ведомства, сбор и направление помощи таможенники продолжают ежедневно, адресно и исходя из потребностей пострадавших. "Брянские таможенники сопереживают пострадавшим жителям Курской области, там наши коллеги, родные и друзья, сбор помощи будет продолжен", – отметил исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, слова которого цитирует пресс-служба.
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курская область, гуманитарная помощь
Надежные люди, Курская область, Гуманитарная помощь

Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам

© Фото пресс-службы Брянской таможниГуманитарный груз, собранный Брянской таможней в Курскую область и медикам на херсонском направлении СВО
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней в Курскую область и медикам на херсонском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото пресс-службы Брянской таможни
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Брянская таможня направила гуманитарную помощь с медикаментами пострадавшим в Курской области и медикам на херсонском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Свыше тысячи лекарственных препаратов направили брянские таможенники в Курскую область и на херсонское направление… Первая партия гуманитарной помощи уже прибыла в Курскую область. В течение суток сотрудники ведомства собрали одежду, лекарства и все необходимое для курян, которые находятся в пунктах временного размещения", – говорится в сообщении.
© Фото пресс-службы Брянской таможниМедикаменты для гуманитарной посылки от Брянской таможни в Курскую область и херсонским медикам
Медикаменты для гуманитарной посылки от Брянской таможни в Курскую область и херсонским медикам - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото пресс-службы Брянской таможни
Медикаменты для гуманитарной посылки от Брянской таможни в Курскую область и херсонским медикам
Отмечается, что через волонтеров группы "Аптечка32" таможенники передали для медиков с херсонского направления закупленные на личные денежные средства лекарственные препараты: антибиотики широкого спектра действия, средства от аллергии, ампулы с болеутоляющими препаратами. По данным ведомства, сбор и направление помощи таможенники продолжают ежедневно, адресно и исходя из потребностей пострадавших.
"Брянские таможенники сопереживают пострадавшим жителям Курской области, там наши коллеги, родные и друзья, сбор помощи будет продолжен", – отметил исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, слова которого цитирует пресс-служба.
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