https://ria.ru/20240816/pomosch-1966579385.html

Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам

Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам - РИА Новости, 16.08.2024

Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам

Брянская таможня направила гуманитарную помощь с медикаментами пострадавшим в Курской области и медикам на херсонском направлении спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:15

2024-08-16T13:15

2024-08-16T13:15

надежные люди

курская область

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Брянская таможня направила гуманитарную помощь с медикаментами пострадавшим в Курской области и медикам на херсонском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства. "Свыше тысячи лекарственных препаратов направили брянские таможенники в Курскую область и на херсонское направление… Первая партия гуманитарной помощи уже прибыла в Курскую область. В течение суток сотрудники ведомства собрали одежду, лекарства и все необходимое для курян, которые находятся в пунктах временного размещения", – говорится в сообщении. Отмечается, что через волонтеров группы "Аптечка32" таможенники передали для медиков с херсонского направления закупленные на личные денежные средства лекарственные препараты: антибиотики широкого спектра действия, средства от аллергии, ампулы с болеутоляющими препаратами. По данным ведомства, сбор и направление помощи таможенники продолжают ежедневно, адресно и исходя из потребностей пострадавших. "Брянские таможенники сопереживают пострадавшим жителям Курской области, там наши коллеги, родные и друзья, сбор помощи будет продолжен", – отметил исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240815/pomosch-1966351442.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, гуманитарная помощь