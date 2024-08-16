https://ria.ru/20240816/pomosch-1966579385.html
Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам
Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам - РИА Новости, 16.08.2024
Брянская таможня отправила лекарства в Курскую область и херсонским медикам
Брянская таможня направила гуманитарную помощь с медикаментами пострадавшим в Курской области и медикам на херсонском направлении спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:15
2024-08-16T13:15
2024-08-16T13:15
надежные люди
курская область
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Брянская таможня направила гуманитарную помощь с медикаментами пострадавшим в Курской области и медикам на херсонском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства. "Свыше тысячи лекарственных препаратов направили брянские таможенники в Курскую область и на херсонское направление… Первая партия гуманитарной помощи уже прибыла в Курскую область. В течение суток сотрудники ведомства собрали одежду, лекарства и все необходимое для курян, которые находятся в пунктах временного размещения", – говорится в сообщении. Отмечается, что через волонтеров группы "Аптечка32" таможенники передали для медиков с херсонского направления закупленные на личные денежные средства лекарственные препараты: антибиотики широкого спектра действия, средства от аллергии, ампулы с болеутоляющими препаратами. По данным ведомства, сбор и направление помощи таможенники продолжают ежедневно, адресно и исходя из потребностей пострадавших. "Брянские таможенники сопереживают пострадавшим жителям Курской области, там наши коллеги, родные и друзья, сбор помощи будет продолжен", – отметил исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, слова которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20240815/pomosch-1966351442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, гуманитарная помощь
Надежные люди, Курская область, Гуманитарная помощь
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Брянская таможня направила гуманитарную помощь с медикаментами пострадавшим в Курской области и медикам на херсонском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Свыше тысячи лекарственных препаратов направили брянские таможенники в Курскую область и на херсонское направление… Первая партия гуманитарной помощи уже прибыла в Курскую область. В течение суток сотрудники ведомства собрали одежду, лекарства и все необходимое для курян, которые находятся в пунктах временного размещения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что через волонтеров группы "Аптечка32" таможенники передали для медиков с херсонского направления закупленные на личные денежные средства лекарственные препараты: антибиотики широкого спектра действия, средства от аллергии, ампулы с болеутоляющими препаратами. По данным ведомства, сбор и направление помощи таможенники продолжают ежедневно, адресно и исходя из потребностей пострадавших.
"Брянские таможенники сопереживают пострадавшим жителям Курской области
, там наши коллеги, родные и друзья, сбор помощи будет продолжен", – отметил исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, слова которого цитирует пресс-служба.