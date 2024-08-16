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Жительница Пермского края отдала корову, чтобы помочь бойцам СВО - РИА Новости, 16.08.2024
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Надежные люди
 
09:52 16.08.2024 (обновлено: 10:12 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/pomosch-1966531401.html
Жительница Пермского края отдала корову, чтобы помочь бойцам СВО
Жительница Пермского края отдала корову, чтобы помочь бойцам СВО - РИА Новости, 16.08.2024
Жительница Пермского края отдала корову, чтобы помочь бойцам СВО
Жительница Пермского края решила отдать свою единственную корову, чтобы помочь бойцам СВО, сообщил представитель волонтерской группы "Мобилизация тыла Пермь 59" РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:52
2024-08-16T10:12
надежные люди
пермский край
северодонецк
гуманитарная помощь
сво
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ПЕРМЬ, 16 авг - РИА Новости. Жительница Пермского края решила отдать свою единственную корову, чтобы помочь бойцам СВО, сообщил представитель волонтерской группы "Мобилизация тыла Пермь 59" Евгений Ошмарин. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он рассказал об обращении по телефону в организацию "Мобилизация тыла Пермь 59" жительницы одной из деревень Пермского края. Женщина сообщила, что хотела бы помочь бойцам в зоне специальной военной операции, и попросила забрать у нее корову. "У нас нет денег помочь нашим на фронте, поэтому мы решили отдать корову. Вы там сами решайте: на мясо или живую, как хотите, но деньги передайте нашим ребятам на передовой. Приезжайте", - процитировал Ошмарин разговор с жительницей Пермского края. Также "Единый центр поддержки" в регионе сообщил, что в конце этой недели около 15 тонн гуманитарного груза было отправлено на донецкое направление и в город Северодонецк.
https://ria.ru/20240409/shkolnik-1938886507.html
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пермский край, северодонецк, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Пермский край, Северодонецк, Гуманитарная помощь, СВО

Жительница Пермского края отдала корову, чтобы помочь бойцам СВО

© Фото : Единый центр поддержкиЖительница пермской деревни решила отдать единственную корову, чтобы помочь бойцам СВО
Жительница пермской деревни решила отдать единственную корову, чтобы помочь бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Единый центр поддержки
Жительница пермской деревни решила отдать единственную корову, чтобы помочь бойцам СВО
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 авг - РИА Новости. Жительница Пермского края решила отдать свою единственную корову, чтобы помочь бойцам СВО, сообщил представитель волонтерской группы "Мобилизация тыла Пермь 59" Евгений Ошмарин.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он рассказал об обращении по телефону в организацию "Мобилизация тыла Пермь 59" жительницы одной из деревень Пермского края. Женщина сообщила, что хотела бы помочь бойцам в зоне специальной военной операции, и попросила забрать у нее корову.
"У нас нет денег помочь нашим на фронте, поэтому мы решили отдать корову. Вы там сами решайте: на мясо или живую, как хотите, но деньги передайте нашим ребятам на передовой. Приезжайте", - процитировал Ошмарин разговор с жительницей Пермского края.
Также "Единый центр поддержки" в регионе сообщил, что в конце этой недели около 15 тонн гуманитарного груза было отправлено на донецкое направление и в город Северодонецк.
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Надежные людиПермский крайСеверодонецкГуманитарная помощьСВО
 
 
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