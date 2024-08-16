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Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных - РИА Новости, 16.08.2024
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18:24 16.08.2024 (обновлено: 19:04 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/pomilovanie-1966669500.html
Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных
Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных - РИА Новости, 16.08.2024
Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:24
2024-08-16T19:04
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила пресс-служба главы государства.&quot;В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста&quot;, — уточнили в материале.Подчеркивается, что "все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни". Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел.&quot;Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом&quot;, — отметили в пресс-службе.В сообщении не назвали имена помилованных лиц.Лукашенко заявил 2 июля, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020-го выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ республики в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.В Белоруссии против нескольких лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20240816/lukashenko-1966563923.html
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html
https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966418340.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных

Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления протестной направленности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила пресс-служба главы государства.
«

"В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста", — уточнили в материале.

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Подчеркивается, что "все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни". Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел.
«

"Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом", — отметили в пресс-службе.

В сообщении не назвали имена помилованных лиц.
Лукашенко заявил 2 июля, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020-го выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ республики в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
В Белоруссии против нескольких лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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