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Французский политик прокомментировал версию о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 16.08.2024
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11:42 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/politik-1966558437.html
Французский политик прокомментировал версию о подрыве "Северных потоков"
Французский политик прокомментировал версию о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 16.08.2024
Французский политик прокомментировал версию о подрыве "Северных потоков"
Продвигаемая западными СМИ версия об украинской диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" - история с небылицами, в которой мало правды и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:42
2024-08-16T11:42
в мире
россия
киев
германия
владимир зеленский
флориан филиппо
валерий залужный
патриот
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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Продвигаемая западными СМИ версия об украинской диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" - история с небылицами, в которой мало правды и много лжи, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея о подрыве "Северных потоков" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя. В отдельной статье газета писала, что Владимир Зеленский требовал остановить подрыв, однако украинский генерал Валерий Залужный ослушался его приказа. "Что касается диверсии на "Северных потоках", со вчерашнего дня СМИ пытаются нам продать историю с небылицами! Как всегда, мало правды и много лжи, чтобы все запутать и скрыть настоящих организаторов", - написал Филиппо. Политик отметил "прогресс" в новой версии, согласно которой подрыв не был проведен Россией. "Это уже что-то, но месяцами они говорили обратное", - добавил он. "Сейчас нас хотят заставить поверить, что все это провели шесть украинских лодырей, у которых "возникла идея за стаканом в баре", которые взяли в аренду лодку, а раскаявшийся Зеленский звонит им в последний момент в назначенный день, чтобы все отменить, но ему отвечают: "Уже слишком поздно! Мы в море, мы начали операцию". Как жаль!" - иронизирует Филиппо. По его словам, новая "сногсшибательная" версия выставляет Зеленского "наивным", но "хорошим", тогда как НАТО, Польша, Великобритания и США остаются невиновными. "Просто они немного глуповаты и не смогли увидеть, что готовится... Но в конечном счете они остаются хорошими... Кто в здравом уме может в подобное поверить?!" - отмечает политик. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что публикация издания Wall Street Journal о диверсии Киева на газопроводах "Северный поток" представляет попытку отвлечь внимание от настоящих виновников теракта. Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северного потока" и "Северного потока 2" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240119/nato-1922445063.html
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в мире, россия, киев, германия, владимир зеленский, флориан филиппо, валерий залужный, патриот, нато, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Киев, Германия, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Валерий Залужный, Патриот, НАТО, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Французский политик прокомментировал версию о подрыве "Северных потоков"

Филиппо назвал версию о подрывах на "Северных потоках" историей с небылицами

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Продвигаемая западными СМИ версия об украинской диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" - история с небылицами, в которой мало правды и много лжи, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея о подрыве "Северных потоков" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя. В отдельной статье газета писала, что Владимир Зеленский требовал остановить подрыв, однако украинский генерал Валерий Залужный ослушался его приказа.
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Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию
19 января, 22:57
"Что касается диверсии на "Северных потоках", со вчерашнего дня СМИ пытаются нам продать историю с небылицами! Как всегда, мало правды и много лжи, чтобы все запутать и скрыть настоящих организаторов", - написал Филиппо.
Политик отметил "прогресс" в новой версии, согласно которой подрыв не был проведен Россией.
"Это уже что-то, но месяцами они говорили обратное", - добавил он.
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СМИ назвали украинского полковника координатором атаки на "Севпотоки"
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"Сейчас нас хотят заставить поверить, что все это провели шесть украинских лодырей, у которых "возникла идея за стаканом в баре", которые взяли в аренду лодку, а раскаявшийся Зеленский звонит им в последний момент в назначенный день, чтобы все отменить, но ему отвечают: "Уже слишком поздно! Мы в море, мы начали операцию". Как жаль!" - иронизирует Филиппо.
По его словам, новая "сногсшибательная" версия выставляет Зеленского "наивным", но "хорошим", тогда как НАТО, Польша, Великобритания и США остаются невиновными.
"Просто они немного глуповаты и не смогли увидеть, что готовится... Но в конечном счете они остаются хорошими... Кто в здравом уме может в подобное поверить?!" - отмечает политик.
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Французский политик перечислил виновных в подрыве "Северных потоков"
11 марта, 03:21
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что публикация издания Wall Street Journal о диверсии Киева на газопроводах "Северный поток" представляет попытку отвлечь внимание от настоящих виновников теракта.
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северного потока" и "Северного потока 2" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
На Западе раскрыли, почему Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 03:24
 
В миреРоссияКиевГерманияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВалерий ЗалужныйПатриотНАТОООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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