https://ria.ru/20240816/poliklinika-1966679869.html
Готовность новой поликлиники в Петрозаводске составляет 30 процентов
Готовность новой поликлиники в Петрозаводске составляет 30 процентов - РИА Новости, 16.08.2024
Готовность новой поликлиники в Петрозаводске составляет 30 процентов
Здание новой поликлиники в петрозаводском микрорайоне Кукковка готово к вводу в строй на 30%, работы идут по графику, сообщается на сайте Законодательного... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:21
2024-08-16T19:21
2024-08-16T19:21
общество
петрозаводск
республика карелия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Здание новой поликлиники в петрозаводском микрорайоне Кукковка готово к вводу в строй на 30%, работы идут по графику, сообщается на сайте Законодательного Собрания Республики Карелия. Поликлиника возводится в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ход работ оценили председатель комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Алексей Хейфец, зампредседателя комитета и главный врач поликлиники №4 Петрозаводска Ольга Билко, а также депутат Петросовета Андрей Ушаков. Как рассказал парламентариям представитель строительной компании "КСМ" Евгений Скубилов, работы идут по графику. "В настоящее время строители заканчивают возведение монолитных перекрытий третьего этажа, остается – четвертый, технический этаж. Параллельно идут работы по устройству наружных инженерных сетей, систем отопления и канализации. Завершить возведение монолитной коробки планируется к концу сентября, благоустройство территории проведут уже в следующем году", - приводятся на сайте слова Скубилова. По словам Хейфеца, региональные депутаты сопровождают ход строительства поликлиники с момента проектирования здания и получения заключения госэкспертизы. "Объект, действительно, долгожданный, поэтому он приковывает большой интерес общественности. Сейчас готовность порядка 30%. Строители заверяют, что все идет в графике", - отметил Хейфец. Парламентарий также подчеркнул, что появление здания поликлиники, имеет большое значение для жителей микрорайона. "Как мы знаем, Кукковка густо заселенный район Петрозаводска, который постоянно растет. С помощью новой поликлиники мы существенно снизим нагрузку на близлежащие учреждения здравоохранения, а медпомощь люди будут получать недалеко от дома", - сказал он. В свою очередь, Билко рассказала о подготовке кадров для нового медучреждения. "По целевым договорам сейчас учатся более 60 наших будущих сотрудников. Надеемся, что к моменту ввода в эксплуатацию поликлиники, мы обеспечим ее всеми необходимыми специалистами. Помимо участковых терапевтов здесь будут работать самые востребованные врачи – хирурги, гинекологи, стоматологи", - заявила она. В пресс-службе отметили, что на площади почти в 10 тысяч квадратных метров поликлиники разместятся лаборатории, кабинеты диагностики и палаты дневного стационара. Поликлиника начнет принимать пациентов в 2026 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, петрозаводск, республика карелия
Общество, Петрозаводск, Республика Карелия
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Здание новой поликлиники в петрозаводском микрорайоне Кукковка готово к вводу в строй на 30%, работы идут по графику, сообщается на сайте Законодательного Собрания Республики Карелия.
Поликлиника возводится в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ход работ оценили председатель комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Алексей Хейфец, зампредседателя комитета и главный врач поликлиники №4 Петрозаводска Ольга Билко, а также депутат Петросовета Андрей Ушаков.
Как рассказал парламентариям представитель строительной компании "КСМ" Евгений Скубилов, работы идут по графику.
«
"В настоящее время строители заканчивают возведение монолитных перекрытий третьего этажа, остается – четвертый, технический этаж. Параллельно идут работы по устройству наружных инженерных сетей, систем отопления и канализации. Завершить возведение монолитной коробки планируется к концу сентября, благоустройство территории проведут уже в следующем году", - приводятся на сайте слова Скубилова.
По словам Хейфеца, региональные депутаты сопровождают ход строительства поликлиники с момента проектирования здания и получения заключения госэкспертизы.
"Объект, действительно, долгожданный, поэтому он приковывает большой интерес общественности. Сейчас готовность порядка 30%. Строители заверяют, что все идет в графике", - отметил Хейфец.
Парламентарий также подчеркнул, что появление здания поликлиники, имеет большое значение для жителей микрорайона.
"Как мы знаем, Кукковка густо заселенный район Петрозаводска, который постоянно растет. С помощью новой поликлиники мы существенно снизим нагрузку на близлежащие учреждения здравоохранения, а медпомощь люди будут получать недалеко от дома", - сказал он.
В свою очередь, Билко рассказала о подготовке кадров для нового медучреждения.
"По целевым договорам сейчас учатся более 60 наших будущих сотрудников. Надеемся, что к моменту ввода в эксплуатацию поликлиники, мы обеспечим ее всеми необходимыми специалистами. Помимо участковых терапевтов здесь будут работать самые востребованные врачи – хирурги, гинекологи, стоматологи", - заявила она.
В пресс-службе отметили, что на площади почти в 10 тысяч квадратных метров поликлиники разместятся лаборатории, кабинеты диагностики и палаты дневного стационара. Поликлиника начнет принимать пациентов в 2026 году.