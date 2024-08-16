https://ria.ru/20240816/poezda-1966610382.html

В Приморском крае возобновили движение поездов

В Приморском крае возобновили движение поездов - РИА Новости, 16.08.2024

В Приморском крае возобновили движение поездов

Движение поездов в Приморском крае восстановлено после возобновления электроснабжения, сообщили в РЖД. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:54

2024-08-16T14:54

2024-08-16T15:30

приморский край

ржд

масштабное отключение света в приморье

происшествия

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Движение поездов в Приморском крае восстановлено после возобновления электроснабжения, сообщили в РЖД."В 14.10 (мск) восстановлено внешнее электроснабжение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру. Движение поездов на Дальневосточной железной дороге в Приморском крае возобновлено", - говорится в сообщении.Пассажирские поезда дальнего и пригородного сообщения отправлены в приоритетном порядке по своим маршрутам. В РЖД добавили, что шесть поездов дальнего следования задержаны до четырех часов. Среди них составы №27 Владивосток – Благовещенск; №9 Владивосток – Москва; №213 Тихоокеанская – Хабаровск; №351 Владивосток – Советская Гавань; №5 Владивосток – Хабаровск; №638 Тихоокеанская – Уссурийск."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. РЖД принимают необходимые меры по сокращению времени задержки", - заключили в холдинге.

https://ria.ru/20240816/meduchrezhdenie-1966559387.html

https://ria.ru/20240816/energija-1966576002.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

приморский край, ржд, масштабное отключение света в приморье, происшествия