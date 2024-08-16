https://ria.ru/20240816/poezda-1966585624.html

Мезенцев: обсуждается вопрос о введении дополнительных поездов "Ласточка"

Мезенцев: обсуждается вопрос о введении дополнительных поездов "Ласточка" - РИА Новости, 16.08.2024

Мезенцев: обсуждается вопрос о введении дополнительных поездов "Ласточка"

Рассматривает вопрос о введении дополнительных поездов "Ласточка" между Минском и Москвой, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:34

2024-08-16T13:34

2024-08-16T13:34

союзное государство

белоруссия

москва

россия

дмитрий мезенцев

белорусская железная дорога

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Рассматривает вопрос о введении дополнительных поездов "Ласточка" между Минском и Москвой, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам встречи с министром транспорта Белоруссии Алексеем Ляхновичем и начальником Белорусской железной дороги Валерием Вереничем. "В ближайшее время будет решаться вопрос с руководством "Российских железных дорог" о выходе на маршрут по выходным и праздничным дням еще одной пары поездов "Ласточка", – отметил по итогам встречи Дмитрий Мезенцев, которого цитирует сайта посткома Союзного государства РФ и Белоруссии. Мезенцев также сообщил, что в ответ на обращение постоянного комитета Союзного государства с 12 августа дополнительно увеличено число плацкартных вагонов в составе фирменного поезда "Минск-Москва". "В ходе встречи предметно был обсужден вопрос совершенствования транспортного сообщения в районе пункта пропуска "Красная Горка". Алексей Ляхнович подчеркнул, что согласован новый проект решения Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, предусматривающий строительство на трассе М1 с белорусской стороны дополнительной полосы движения протяженностью до двух километров", - отмечается в сообщении. Также стороны обсудили вопросы повышения качества обслуживания пассажиров Белорусской железной дороги, совершенствования системы железнодорожных пассажирских перевозок по маршруту Минск-Москва, Минск-Смоленск и, в перспективе, Минск-Псков. Белоруссия в связи с огромным спросом на рейсы "Ласточки" между Минском и Москвой рассматривает закупку таких поездов и запуск их с белорусской стороны, сообщал в июне тогдашний посол страны в России Дмитрий Крутой.

https://ria.ru/20240215/magistral-1927681851.html

https://ria.ru/20240613/lastochka-1952591646.html

белоруссия

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, москва, россия, дмитрий мезенцев, белорусская железная дорога