https://ria.ru/20240816/podzhogi-1966621064.html

На Украине задержали шесть человек, поджигавших автомобили военных

На Украине задержали шесть человек, поджигавших автомобили военных - РИА Новости, 16.08.2024

На Украине задержали шесть человек, поджигавших автомобили военных

Шесть человек задержаны на Украине, которые подозреваются в поджоге автомобилей ВСУ, а также релейных шкафов в Одессе и Николаеве, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:35

2024-08-16T15:35

2024-08-16T15:35

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Шесть человек задержаны на Украине, которые подозреваются в поджоге автомобилей ВСУ, а также релейных шкафов в Одессе и Николаеве, сообщили в пятницу в Telegram-канале СБУ. "СБУ и Нацполиция задержали еще 6 (человек – ред.), которые жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ. Утверждается, что задержаны четверо несовершеннолетних и двое 18-летних молодых людей. По данным спецслужбы, троих задержанных подозревают в нарушении статьи "Диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц". Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Еще одному вменяют нарушение статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований". Ему грозит до 8 лет тюрьмы. По остальным решается вопрос по избранию меры пресечения. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

https://ria.ru/20240816/ivano-frankovsk-1966619927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, одесса, николаев (украина), вооруженные силы украины, служба безопасности украины