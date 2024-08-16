На Украине задержали шесть человек, поджигавших автомобили военных
На Украине задержали шесть человек, поджигавших пикапы ВСУ
© AP Photo / Felipe DanaСотрудники Службы безопасности Украины
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники Службы безопасности Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Шесть человек задержаны на Украине, которые подозреваются в поджоге автомобилей ВСУ, а также релейных шкафов в Одессе и Николаеве, сообщили в пятницу в Telegram-канале СБУ.
"СБУ и Нацполиция задержали еще 6 (человек – ред.), которые жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.
Утверждается, что задержаны четверо несовершеннолетних и двое 18-летних молодых людей.
По данным спецслужбы, троих задержанных подозревают в нарушении статьи "Диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц". Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Еще одному вменяют нарушение статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований". Ему грозит до 8 лет тюрьмы. По остальным решается вопрос по избранию меры пресечения.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.