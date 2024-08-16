https://ria.ru/20240816/podrostok-1966643081.html

Подросток, пострадавший при обстреле Донецка, находится в реанимации

Подросток, пострадавший при обстреле Донецка, находится в реанимации - РИА Новости, 16.08.2024

Подросток, пострадавший при обстреле Донецка, находится в реанимации

Подросток, пострадавший при обстреле ВСУ гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка, находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:58

2024-08-16T16:58

2024-08-16T18:01

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Подросток, пострадавший при обстреле ВСУ гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка, находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, опубликованном в Telegram-канале.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11."Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города с диагнозом осколочное проникающее ранение и осколочное касательное ранение", - рассказал Пушилин в видеосообщении.Он также сообщил, что все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести.

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966612017.html

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, вооруженные силы украины, происшествия