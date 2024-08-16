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Подросток, пострадавший при обстреле Донецка, находится в реанимации - РИА Новости, 16.08.2024
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16:58 16.08.2024 (обновлено: 18:01 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/podrostok-1966643081.html
Подросток, пострадавший при обстреле Донецка, находится в реанимации
Подросток, пострадавший при обстреле Донецка, находится в реанимации - РИА Новости, 16.08.2024
Подросток, пострадавший при обстреле Донецка, находится в реанимации
Подросток, пострадавший при обстреле ВСУ гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка, находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:58
2024-08-16T18:01
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Подросток, пострадавший при обстреле ВСУ гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка, находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, опубликованном в Telegram-канале.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11."Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города с диагнозом осколочное проникающее ранение и осколочное касательное ранение", - рассказал Пушилин в видеосообщении.Он также сообщил, что все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести.
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Подросток, пострадавший при обстреле Донецка, находится в реанимации

Подросток, раненный при обстреле гипермаркета в Донецке, находится в реанимации

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Гипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Подросток, пострадавший при обстреле ВСУ гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка, находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, опубликованном в Telegram-канале.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
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"Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города с диагнозом осколочное проникающее ранение и осколочное касательное ранение", - рассказал Пушилин в видеосообщении.
Он также сообщил, что все пострадавшие при обстреле ВСУ Петровского района Донецка в состоянии средней и легкой степени тяжести.
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