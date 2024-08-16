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Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавшего в Донецке подростка

Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавшего в Донецке подростка - РИА Новости, 16.08.2024

Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавшего в Донецке подростка

Пострадавшего от удара ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке подростка везут в больницу для оказания помощи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:03

2024-08-16T15:03

2024-08-16T15:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

мария львова-белова

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пострадавшего от удара ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке подростка везут в больницу для оказания помощи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе города, вследствие чего начался сильный пожар."Уже есть данные об одном пострадавшем подростке, его везут в больницу для оказания медицинской помощи. Спасательная операция продолжается", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.

донецкая народная республика

донецк

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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке ❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома. 2024-08-16T15:03 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, мария львова-белова, видео, россия