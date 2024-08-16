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Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавшего в Донецке подростка - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 16.08.2024 (обновлено: 15:08 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/podrostok-1966613529.html
Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавшего в Донецке подростка
Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавшего в Донецке подростка - РИА Новости, 16.08.2024
Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавшего в Донецке подростка
Пострадавшего от удара ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке подростка везут в больницу для оказания помощи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:03
2024-08-16T15:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
мария львова-белова
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пострадавшего от удара ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке подростка везут в больницу для оказания помощи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе города, вследствие чего начался сильный пожар."Уже есть данные об одном пострадавшем подростке, его везут в больницу для оказания медицинской помощи. Спасательная операция продолжается", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
донецкая народная республика
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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке
❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома.
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, мария львова-белова, видео, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Мария Львова-Белова, Россия
Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавшего в Донецке подростка
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пострадавшего от удара ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке подростка везут в больницу для оказания помощи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавшего в Донецке подростка

Львова-Белова: пострадавшего при ударе ВСУ по Донецку подростка везут в больницу

© РИА НовостиУдар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке
Удар ВСУ по ТЦ Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости
Удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пострадавшего от удара ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке подростка везут в больницу для оказания помощи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе города, вследствие чего начался сильный пожар.
«
"Уже есть данные об одном пострадавшем подростке, его везут в больницу для оказания медицинской помощи. Спасательная операция продолжается", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныМария Львова-БеловаРоссия
 
 
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