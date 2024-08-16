https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966576195.html

Проверить свое здоровье в парках Подмосковья смогут жители 34 горокругов

Проверить свое здоровье в парках Подмосковья смогут жители 34 горокругов - РИА Новости, 16.08.2024

Проверить свое здоровье в парках Подмосковья смогут жители 34 горокругов

Пройти профосмотры в подмосковных парках 17 и 18 августа смогут жители 34 городских округов, в том числе Подольска, Серпухова, Талдома и Электростали,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:00

2024-08-16T13:00

2024-08-16T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

серпухов

подольск

алексей сапанюк

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пройти профосмотры в подмосковных парках 17 и 18 августа смогут жители 34 городских округов, в том числе Подольска, Серпухова, Талдома и Электростали, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона. "Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в 34 городских округах. В парках Московской области, 17 и 18 августа, вновь будут работать выездные бригады врачей. Проверить свое здоровье жители смогут в 35 парках, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других", - отметили в пресс-службе. Как заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, с начала лета профосмотры в парках региона прошли уже почти 7,8 тысячи человек. "Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники", - добавил министр.

https://ria.ru/20240815/rentgen-apparaty-1966369012.html

московская область (подмосковье)

серпухов

подольск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), серпухов, подольск, алексей сапанюк