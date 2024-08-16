https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966576195.html
Проверить свое здоровье в парках Подмосковья смогут жители 34 горокругов
Проверить свое здоровье в парках Подмосковья смогут жители 34 горокругов - РИА Новости, 16.08.2024
Проверить свое здоровье в парках Подмосковья смогут жители 34 горокругов
Пройти профосмотры в подмосковных парках 17 и 18 августа смогут жители 34 городских округов, в том числе Подольска, Серпухова, Талдома и Электростали,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:00
2024-08-16T13:00
2024-08-16T13:00
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пройти профосмотры в подмосковных парках 17 и 18 августа смогут жители 34 городских округов, в том числе Подольска, Серпухова, Талдома и Электростали, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона. "Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в 34 городских округах. В парках Московской области, 17 и 18 августа, вновь будут работать выездные бригады врачей. Проверить свое здоровье жители смогут в 35 парках, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других", - отметили в пресс-службе. Как заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, с начала лета профосмотры в парках региона прошли уже почти 7,8 тысячи человек. "Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники", - добавил министр.
https://ria.ru/20240815/rentgen-apparaty-1966369012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), серпухов, подольск, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Подольск, Алексей Сапанюк