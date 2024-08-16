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В Подмосковье зарегистрировали почти 40 тысяч новорожденных - РИА Новости, 16.08.2024
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Новости Подмосковья
 
11:49 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966560034.html
В Подмосковье зарегистрировали почти 40 тысяч новорожденных
В Подмосковье зарегистрировали почти 40 тысяч новорожденных - РИА Новости, 16.08.2024
В Подмосковье зарегистрировали почти 40 тысяч новорожденных
Почти 40 тысяч новорожденных были зарегистрированы напрямую в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья с начала года без посещения родителями отдела ЗАГС,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:49
2024-08-16T11:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
новорожденные
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Почти 40 тысяч новорожденных были зарегистрированы напрямую в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья с начала года без посещения родителями отдела ЗАГС, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. В Минсоцразвития отметили, что в Подмосковье роженицы имеют возможность оформить рождение ребенка сразу в родильных домах или перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС. "В Подмосковье оформить все первые документы на наворожденного можно сразу в роддоме и в цифровом формате, никакой бумажной волокиты. С начала года почти 40 тысяч таких заявлений было обработано - это самый удобный для родителей формат оформления важных документов без посещения отдела ЗАГС", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве напомнили, что родители, зарегистрировавшие новорожденного в Московской области, могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка или подарочную коробку "Я родился в Подмосковье!", где предусмотрены все вещи для первых дней жизни малыша.
https://ria.ru/20240815/podmoskove-1966384424.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, новорожденные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, новорожденные

В Подмосковье зарегистрировали почти 40 тысяч новорожденных

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Почти 40 тысяч новорожденных были зарегистрированы напрямую в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья с начала года без посещения родителями отдела ЗАГС, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В Минсоцразвития отметили, что в Подмосковье роженицы имеют возможность оформить рождение ребенка сразу в родильных домах или перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС.
"В Подмосковье оформить все первые документы на наворожденного можно сразу в роддоме и в цифровом формате, никакой бумажной волокиты. С начала года почти 40 тысяч таких заявлений было обработано - это самый удобный для родителей формат оформления важных документов без посещения отдела ЗАГС", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве напомнили, что родители, зарегистрировавшие новорожденного в Московской области, могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка или подарочную коробку "Я родился в Подмосковье!", где предусмотрены все вещи для первых дней жизни малыша.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаевановорожденные
 
 
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