https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966560034.html

В Подмосковье зарегистрировали почти 40 тысяч новорожденных

В Подмосковье зарегистрировали почти 40 тысяч новорожденных - РИА Новости, 16.08.2024

В Подмосковье зарегистрировали почти 40 тысяч новорожденных

Почти 40 тысяч новорожденных были зарегистрированы напрямую в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья с начала года без посещения родителями отдела ЗАГС,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:49

2024-08-16T11:49

2024-08-16T11:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

новорожденные

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Почти 40 тысяч новорожденных были зарегистрированы напрямую в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья с начала года без посещения родителями отдела ЗАГС, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. В Минсоцразвития отметили, что в Подмосковье роженицы имеют возможность оформить рождение ребенка сразу в родильных домах или перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС. "В Подмосковье оформить все первые документы на наворожденного можно сразу в роддоме и в цифровом формате, никакой бумажной волокиты. С начала года почти 40 тысяч таких заявлений было обработано - это самый удобный для родителей формат оформления важных документов без посещения отдела ЗАГС", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве напомнили, что родители, зарегистрировавшие новорожденного в Московской области, могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка или подарочную коробку "Я родился в Подмосковье!", где предусмотрены все вещи для первых дней жизни малыша.

https://ria.ru/20240815/podmoskove-1966384424.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, новорожденные