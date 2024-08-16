https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966546205.html
Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд
Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд - РИА Новости, 16.08.2024
Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд
Более 3,4 тысячи жителей аварийных домов в Подмосковье с начала года обратились за получением сертификатов для переезда, благодаря сертификату можно не ждать... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:24
2024-08-16T11:24
2024-08-16T11:24
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 3,4 тысячи жителей аварийных домов в Подмосковье с начала года обратились за получением сертификатов для переезда, благодаря сертификату можно не ждать окончания строительства дома под переселение, а сразу получить деньги, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за получением сертификатов для переезда из аварийного фонда с начала года. Заявления поданы в 35 округах, включая Щелково, Воскресенск, Егорьевск и Орехово-Зуевский. Благодаря сертификату можно не ждать, когда возведут дом под переселение, а сразу получить деньги и использовать их для постройки собственного дома, покупки квартиры на вторичном рынке или в новостройке – причем в любом округе региона", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. Прогнозируемая выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 руб. Деньги поступают сразу после оформления всех необходимых документов. Во время ожидания переезда в новую квартиру семья продолжает жить в своей нынешней, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240522/zhile-1947731137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, московская область (подмосковье), щелково, воскресенск
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Щелково, Воскресенск