https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966546205.html

Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд

Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд - РИА Новости, 16.08.2024

Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд

Более 3,4 тысячи жителей аварийных домов в Подмосковье с начала года обратились за получением сертификатов для переезда, благодаря сертификату можно не ждать... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:24

2024-08-16T11:24

2024-08-16T11:24

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

щелково

воскресенск

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 3,4 тысячи жителей аварийных домов в Подмосковье с начала года обратились за получением сертификатов для переезда, благодаря сертификату можно не ждать окончания строительства дома под переселение, а сразу получить деньги, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за получением сертификатов для переезда из аварийного фонда с начала года. Заявления поданы в 35 округах, включая Щелково, Воскресенск, Егорьевск и Орехово-Зуевский. Благодаря сертификату можно не ждать, когда возведут дом под переселение, а сразу получить деньги и использовать их для постройки собственного дома, покупки квартиры на вторичном рынке или в новостройке – причем в любом округе региона", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. Прогнозируемая выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 руб. Деньги поступают сразу после оформления всех необходимых документов. Во время ожидания переезда в новую квартиру семья продолжает жить в своей нынешней, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240522/zhile-1947731137.html

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щелково

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, московская область (подмосковье), щелково, воскресенск