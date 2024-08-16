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Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд - РИА Новости, 16.08.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:24 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966546205.html
Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд
Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд - РИА Новости, 16.08.2024
Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд
Более 3,4 тысячи жителей аварийных домов в Подмосковье с начала года обратились за получением сертификатов для переезда, благодаря сертификату можно не ждать... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:24
2024-08-16T11:24
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
щелково
воскресенск
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 3,4 тысячи жителей аварийных домов в Подмосковье с начала года обратились за получением сертификатов для переезда, благодаря сертификату можно не ждать окончания строительства дома под переселение, а сразу получить деньги, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за получением сертификатов для переезда из аварийного фонда с начала года. Заявления поданы в 35 округах, включая Щелково, Воскресенск, Егорьевск и Орехово-Зуевский. Благодаря сертификату можно не ждать, когда возведут дом под переселение, а сразу получить деньги и использовать их для постройки собственного дома, покупки квартиры на вторичном рынке или в новостройке – причем в любом округе региона", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. Прогнозируемая выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 руб. Деньги поступают сразу после оформления всех необходимых документов. Во время ожидания переезда в новую квартиру семья продолжает жить в своей нынешней, добавили в пресс-службе.
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жилье, московская область (подмосковье), щелково, воскресенск
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Щелково, Воскресенск

Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за сертификатами на переезд

© iStock.com / sankaiМужчина заклеивает коробки скотчем
Мужчина заклеивает коробки скотчем - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / sankai
Мужчина заклеивает коробки скотчем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 3,4 тысячи жителей аварийных домов в Подмосковье с начала года обратились за получением сертификатов для переезда, благодаря сертификату можно не ждать окончания строительства дома под переселение, а сразу получить деньги, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Более 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за получением сертификатов для переезда из аварийного фонда с начала года. Заявления поданы в 35 округах, включая Щелково, Воскресенск, Егорьевск и Орехово-Зуевский. Благодаря сертификату можно не ждать, когда возведут дом под переселение, а сразу получить деньги и использовать их для постройки собственного дома, покупки квартиры на вторичном рынке или в новостройке – причем в любом округе региона", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы.
Прогнозируемая выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 руб. Деньги поступают сразу после оформления всех необходимых документов. Во время ожидания переезда в новую квартиру семья продолжает жить в своей нынешней, добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)ЩелковоВоскресенск
 
 
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