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Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО - РИА Новости, 16.08.2024
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Омская область
 
12:45 16.08.2024
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Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО
Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО - РИА Новости, 16.08.2024
Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО в организации летнего отдыха, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:45
2024-08-16T12:45
омская область
горьковский район
виталий хоценко
сво
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ОМСК, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО в организации летнего отдыха, рассказали в пресс-службе правительства региона. Компенсации оплаты стоимости путевки для детей участников СВО в детские лагеря теперь будет распространяться на лагеря палаточного типа, расположенные на территории Омской области. "В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления включены 28 таких лагерей. Напомним, что размер компенсации составляет не более 20 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе. Палаточные лагеря работают в Омском, Азовском, Знаменском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Нововаршавском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Таврическом, Тарском, Тюкалинском, Шербакульском, Черлакском, Одесском, Тевризском, Оконешниковском, Большеуковском, Русско-Полянском и Горьковском районах.
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горьковский район, виталий хоценко, сво
Омская область , Горьковский район, Виталий Хоценко, СВО

Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко
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ОМСК, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО в организации летнего отдыха, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Компенсации оплаты стоимости путевки для детей участников СВО в детские лагеря теперь будет распространяться на лагеря палаточного типа, расположенные на территории Омской области.
"В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления включены 28 таких лагерей. Напомним, что размер компенсации составляет не более 20 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Палаточные лагеря работают в Омском, Азовском, Знаменском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Нововаршавском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Таврическом, Тарском, Тюкалинском, Шербакульском, Черлакском, Одесском, Тевризском, Оконешниковском, Большеуковском, Русско-Полянском и Горьковском районах.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Омская областьГорьковский районВиталий ХоценкоСВО
 
 
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