https://ria.ru/20240816/podderzhkv-1966572772.html

Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО

Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО - РИА Новости, 16.08.2024

Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО в организации летнего отдыха, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:45

2024-08-16T12:45

2024-08-16T12:45

омская область

горьковский район

виталий хоценко

сво

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ОМСК, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО в организации летнего отдыха, рассказали в пресс-службе правительства региона. Компенсации оплаты стоимости путевки для детей участников СВО в детские лагеря теперь будет распространяться на лагеря палаточного типа, расположенные на территории Омской области. "В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления включены 28 таких лагерей. Напомним, что размер компенсации составляет не более 20 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе. Палаточные лагеря работают в Омском, Азовском, Знаменском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Нововаршавском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Таврическом, Тарском, Тюкалинском, Шербакульском, Черлакском, Одесском, Тевризском, Оконешниковском, Большеуковском, Русско-Полянском и Горьковском районах.

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горьковский район

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Артем Смирнов

горьковский район, виталий хоценко, сво