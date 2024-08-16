https://ria.ru/20240816/podderzhkv-1966572772.html
Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО
Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО - РИА Новости, 16.08.2024
Губернатор Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО в организации летнего отдыха, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:45
2024-08-16T12:45
2024-08-16T12:45
омская область
горьковский район
виталий хоценко
сво
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ОМСК, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил расширить меры поддержки детей участников СВО в организации летнего отдыха, рассказали в пресс-службе правительства региона. Компенсации оплаты стоимости путевки для детей участников СВО в детские лагеря теперь будет распространяться на лагеря палаточного типа, расположенные на территории Омской области. "В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления включены 28 таких лагерей. Напомним, что размер компенсации составляет не более 20 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе. Палаточные лагеря работают в Омском, Азовском, Знаменском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Нововаршавском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Таврическом, Тарском, Тюкалинском, Шербакульском, Черлакском, Одесском, Тевризском, Оконешниковском, Большеуковском, Русско-Полянском и Горьковском районах.
https://ria.ru/20240807/podgotovka-1964578856.html
горьковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горьковский район, виталий хоценко, сво
Омская область , Горьковский район, Виталий Хоценко, СВО